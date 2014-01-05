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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران برکنار شد

مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران برکنار شد

مجید امرایی مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران از این سمت کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در پی تغییر دولت، مجید امرایی مدیرعامل سرای روزنامه‌نگاران ایران تغییر کرد. بر این اساس امرایی از این سمت کنار گذاشته شد.

این تصمیم را معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ کرده است و امرایی هم که از بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت ارشاد، مامور به خدمت شده بود، به این نهاد بازگشت.

سرای روزنامه‌نگاران ایران 7 اردیبهشت ماه 90 با هدف تشویق اهالی مطبوعات به فعالیت در این حرفه و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های کار روزنامه‌نگاری مانند خبر، گزارش، عکس خبری و کاریکاتور، گشایش یافت و در بیش از 2 سال گذشته خدمات متنوعی به اهالی مطبوعات در سرای روزنامه‌نگاران ارائه داده است.

طی ماه‌های گذشته، بعد از تغییر دولت و متعاقبا معاون مطبوعاتی در وزارت ارشاد، فعالیت‌های سرای روزنامه‌نگاران ایران هم کم‌رنگ و نهایتاً یک هفته قبل تقریباً این فعالیت‌ها متوقف شد و هم اکنون سرای روزنامه‌نگاران ایران در حالتی نیمه تعطیل قرار دارد.

کد مطلب 2208111

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