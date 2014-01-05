تهیه نقشه پیشینه حیات وحش در قم ضروری است

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: باید در استان قم نقشه پیشینه حیات وحش تهیه شود تا بتوان بررسی کرد پیشینه حیات وحش چگونه بوده است.
وی گفت: می توان با ترسیم نقشه پیشینه حیات وحش نسبت به تنوع حیات وحش در استان آگاهی یافت و همچنین نسبت به تقویت حضور حیات وحشی که در گذشته در استان بوده اند و اکنون حضور ندارند اقدام کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه حیات وحش شناسنامه طبیعی منطقه هستند، افزود: شناسنامه طبیعی منطقه شامل حیات وحش و زیستگاه ها می شود.
وی بیان کرد: هر مدیریتی در حوزه حیات وحش باید مدیریتی هوشمندانه و دانش بنیان باشد زیرا هر یک از منابع طبیعی در حضور حیات وحش نقش موثری را ایفا می کنند.
رکنی گفت: آهو در گذشته در مناطق دشتی استان قم بوده است که اکنون متاسفانه وجود ندارد، همچنین قوچ و میش نیز در گذشته به میزان بیشتری در استان وجود داشته است.
وی بیان کرد: هر زیست بوم متناسب با ظرفیت های حیاتی خود حیات وحش داشته است اما با تخریب و دستکاری در زیست گاه ها مامن آن ها از بین رفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در خصوص تهیه نقشه پیشینه حیات وحش در استان قم افزود: به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تهیه این نقشه در استان قم داده شده است تا بتوان با تهیه آن پتانسیل طبیعی را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد.
