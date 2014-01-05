ماجرای تیراندازی مداح معروف/ پیگیری ویژه زورگیری از استاد دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 18 ماه قبل طرح تعالی و استانداردسازی رفتار در نیروی انتظامی اجرایی شد ضمن اینکه طرح مکنا با 4 موضوع در دستور کار قرار گرفت. یکی از موضوعات طرح مکنا خوشانید سازی محیط کلانتری و پاسگاه های راهور برای پرسنل و مردم است ضمن اینکه کوتاهتر کردن فرآیند رسیدگی به ماموریتها، سرعت دهی به خدمات و تعالی رفتار پرسنل از دیگر برنامه های طرح مکنا است.

وی ادامه داد: در هر استان یک کلانتری به صورت پایلوت برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شد و بعد از رفع اشکالات مقرر شد این طرح در تمام کلانتری ها اجرا شود. هم اکنون هزار کلانتری و پاسگاه انتظامی و راهور زیر پوشش این طرح قرار دارند که امیدواریم تا پایان سال بعد از به نتیجه رسیدن این طرح از ابتدای سال آینده طرح سراسری مکنا اجرا می شود.

جانشین رئیس پلیس کشور در خصوص رفتار پرسنل نیز گفت: ممکن است رفتار یک مامور دارای اشکال باشد که ما سامانه 197 را برای نظارت مردمی به این موضوع اختصاص دادیم. خوشبختانه ماموران چون مردم را ناظر بر رفتارشان می دانند شاهد کاهش شکایات از رفتار ماموران در عملیات ها هستیم. در زمان راه اندازی 197 میزان شکایات بسیار زیاد بود اما امروز حجم پیشنهادات و تشویقات به سطح قابل قبولی رسیده و میزان شکایات از ماموران کاهش یافته است.

گشتهای آگاهی، اطلاعات و راهور کاهش نیافته است

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا گشتهای نامحسوس پلیس کاهش یافته است در پاسخ اظهار داشت: پلیس دو گشت غیرمحسوس دارد که یکی از آنها گشت راهور و دیگری واحد مقابله ای شامل پلیس آگاهی و اطلاعات است. گشتهای غیرمحسوس پلیس راهور در پایتخت افزایش یافت است و اعتقاد ما بر این است که رانندگان باید بدانند نظارت بر رفتارشان وجود دارد به همین دلیل سعی می کنیم در آینده ای نزدیک نظارت تصویری را افزایش دهیم ضمن اینکه گشت های غیرمحسوس نیز در سطح شهر افزایش یافته است.

به گفته رادان، پلیس تلاش می کند امسال میزان تلفات رانندگی را به 18 هزار نفر کاهش دهد اگرچه این میزان زیبنده کشور و مردم ما نیست اما باید این موضوع را هم بدانیم که اگر طرح های پلیس با همکاری مردم اجرا نمی شد امسال باید 48 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شدند.

تعریف گشت امنیت اخلاقی در پلیس راهور

جانشین رئیس پلیس کشور با بیان اینکه گشت های امنیت اخلاقی در پلیس راهور نیز تعریف شده است افزود: رانندگان و سرنشینان خودرو باید بدانند اگر حجاب را رعایت نکنند پلیس راهور به این موضوع رسیدگی می کند و گشت هایی در این رابطه فعال هستند.

پیگیری ویژه زورگیری از یک استاد دانشگاه

رادان در پاسخ به سوال مهر در خصوص زورگیری شب گذشته از یک استاد دانشگاه گفت: تعدادی زورگیر شب گذشته برای سرقت تلفن همراه به یکی از اساتید دانشگاه در تهران حمله کردند و قصد داشتند با استفاده از قمه زورگیری کند. پس از اطلاع از این موضوع بلافاصله رئیس پلیس تهران در بیمارستان حاضر و از این استاد دانشگاه عیادت کرد. آن چه می توانم در مورد این پرونده بگویم این است که ظرف چند روز آینده خبرهای خوشی اعلام خواهد شد و ما قول می دهیم برخورد شایسته ای با عوامل این زورگیری انجام دهیم.

علت پیگیری وِیژه برخی از زورگیری ها از زبان سردار رادان

وی در مورد اینکه چرا برخی از زورگیری ها به صورت ویژه رسیدگی می شود گفت: هر زورگیری که به پلیس اعلام شود و مردم شکایت کنند ما پیگیری می کنیم اما برخی اوقات زورگیری هایی بازتاب بیشتری در سطح جامعه و رسانه دارند و ممکن است فیلم آنها در فضای مجازی پخش و بازتاب پیدا کند به همین دلیل رسیدگی به این موارد ویژه انجام می شود. باید جو برای مجرمان و زورگیران ناامن شود و آن چه که جای گله دارد عدم برخورد مساوی پس از دستگیری از سوی پلیس است.

کانادا اجازه دهد 10 روز خاوری را دستگیر می کنیم

جانشین رئیس پلیس کشور در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه مدیرکل پلیس اینترپل کشورمان اعلام کرده است که کانادا قول همکاری برای دستگیری خاوری داده است با تایید این موضوع تاکید کرد: آن چه برای پلیس، اینترپل، دستگاه قضا و وزارت امور خارجه با دلیل و مدرک ثابت شده است این است که خاوری در کانادا ساکن است. پلیس کانادا ابتدا حضور خاوری را در کشورش قبول نمی کرد اما با اطلاعات کافی که در اختیارشان قرار دادیم ثابت کردیم این فرد در کانادا اقامت دارد. چندی قبل به پلیس این کشور اعلام کردیم اگر نمی توانید پلیس ایران این کفایت را دارد که ظرف 8 تا 10 روز خاوری را شناسایی و دستگیر کند البته اخیراً اینترپل کانادا قول هایی را در این رابطه داده است و باید منتظر بمانیم و ببینیم چقدر به قولشان عمل می کنند.

خبرنگاری از وی پرسید گفته می شود خاوری به دفتر حافظ ایران در کانادا مراجعه کره است و آیا ما ماموری نداشتیم که او را دستگیر کند؟ که رادان در پاسخ گفت: پلیس هیچ نیرویی را در سفارت و یا کنسولگری های خارج از کشور ندارد و من نیز خبری نشنیدم که خاوری به دفتر حافظ منافع مراجعه کرده باشد و نمی توانم این موضوع را تایید کنم.

با خوانندگان زیرزمینی برخورد می کنیم نه ساماندهی

جانشین رئیس پلیس کشور در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات پلیس برای ساماندهی خوانندگان زیرزمینی گفت: اگر موضوعی جرم باشد پلیس بنا ندارد آن را ساماندهی کند. وقتی جرمی زیرزمینی است هر کجا اطلاعاتی به دست م برسد برخورد می کنیم. اگر خوانده ای مجاز نیست پس برنامه های نباید برای ساماندهی اش باشد ضمن این که ساماندهی خوانندگان وظیفه پلیس نیست و هر کس باید به وظیفه خودش عمل کند.

به جرات می گویم قاچاق دارو داریم

رادان با بیان اینکه به جرات می گویم قاچاق دارو داریم تصریح کرد: من نمی فهمم منظور وزارت بهداشت ازن اینکه پلیس لیست داروهای قاچاق را در اختیار ما قرار دهد چیست؟ هر عملیاتی که پلیس انجام می دهد نماینده وزارت بهداشت ما را همراهی می کند اما به جرات می گویم که قاچاق دارو در کشور وجود دارد و اگر وزیر بهداشت هر نوع همکاری را از ما برای مقابله با قاچاق دارو بخواهم خودم حاضرم با آنها همکاری کنم.

مداح مشهور مجوز حمل سلاح داشته است

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد تیراندازی یک مداح مشهور در تهران پرسیده بود با تایید این موضوع گفت: بعضی اوقات به برخی مسایل بیش از حد می پردازیم. سلاحی که این مداح در اختیار داشته است دارای مجوز قانونی بوده است و در این مورد پرونده ای تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شده است امروز نیز وقت رسیدگی به این پرونده است ما در خصوص این پرونده به وظیفه مان عمل کردیم.

افراد درگیر با مداح مشهور اراذل نبودند

جانشین رئیس پلیس کشور در خصوص اینکه آیا افراد حمله کنده به این مداح اراذل و اوباش بودند با رد این موضع ادامه داد: این افراد جزو تعریف هفت گانه پلیس برای اراذل و اوباش نیستند اما باز هم می گویم نباید به این گونه موارد بیش از این پرداخته شود. ما به ماموران خودمان هم توصیه می کنیم سلاح آخرین وسیله دفاعی باشد اما تشخیص استفاده از سلاح با خود فرد است و هر کسی که از سلاح استفاده می کند خودش باید جوابگوی تشخیصش باشد.

ادامه تحقیقات از 123 زورگیر پایتخت

وی در مورد آخرین وضعیت 123 زورگیر و موبایل قاپ در کشور گفت: هنوز پرونده کامل نشده است و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد ضمن این که شکات همچنان در حال مراجعه و شکایت از این افراد هستند. می توانم اطمینان دهم که دستگاه قضا نیز با این افراد قاطعانه برخورد می کند.

برگزار کنندگان کلاس آرایشگری در هتل اسپیناس مجوز نداشتند

خبرنگاری از رادان در خصوص لغو کلاس آموزش آرایشگری بانوان در یکی از هتل های تهران پرسید که او در پاسخ گفت: اولین و آخرین دلیل برای لغو این برنامه این است که اگر قرار است برنامه های در هتل ها و اماکن عمومی برگزار شود باید افراد برگزارکننده مجوز بگیرند. ممکن است این افراد مجوز لازم را دریافت نکرده باشند.

مهلت برای کشتن مردم نمی دهیم

جانشین رئیس پلیس کشور با انتقاد از برخی اظهار نظرهای انجام شده از سوی مدیران شرکت اسکانیا در ایران مبنی بر اینکه چیزی از اسکانیا به پلیس نرسیده است که آنها این گونه برخورد می کنند، گفت: تعدادی از هموطنان در حادثه تصادف قم سوختند و ما به زحمت جنازه ها را شناسایی کردیم. اگر آنها می گویند که پلیس با اسکانیا مشکل دارد باید بدانند ما بر سر حق و حقوق مردم با همه مشکل داریم چطور پلیس تکالیفی را باید برای مردم ایجاد کند اما در این گونه موارد نباید حقوق شهروندی را رعایت کند. فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس کشور را کسی تعارف ندارند.

وی ادامه داد: اسکانیا بیاید بگوید که پلیس از آنها هم خواسته است که آنها ندادند و ما به این دلیل با آنها برخورد می کنیم اگر چیزی خواستیم و آنها نداده اند اجازه می دهیم این مساله را در تمامی سایت ها و حتی رسانه های غیرمجاز بر علیه پلیس بگویند اما هر آنجایی که پلیس مداخله می کند برای دفاع از حقوق مردم است اگرچه برخی سازمان ها با دخالت مهلت هایی را برای خودروسازان می گیرند.

رادان در مورد اینکه اسکانیا در پلیس مهلت خواسته است با رد دادن مهلت دوباره گفت: ممکن است یک وسیله نقلیه شخصی با فشارهای وارد شده مهلت بگیرد اما مهلت برای کشتن مردم معنی ندارد. نرخ جان مردم چقدر است که 40 نفر از آنها را آتش بزنیم و باز هم مهلت بخواهیم تا دیگران را بسوزانیم.

به گفته جانشین رئیس پلیس کشور در کشورهای دیگر خودروسازان عذرخواهی می کنند و اشکالات به وجود آمده در محصولاتشان را رفع می کنند چه اشکالی دارد که بگویم مشکلی در خودروی ما وجود دارد و آنها را رفع کردیم همه باید بدانند که پلیس در بحث حقوق مردم کوتاه نمی آید.

پسندیده نیست خودمان قانون را اجرا نکنیم

رادان در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه نظر پلیس در خصوص فیلتر وی چت و سایر برنامه های فضای مجازی چیست، گفت: نظر رسمی را فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است اما حرف ما این است که یک نهاد قانونی بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای در کشور وجود دارد که مصادیق را مشخص می کند. خود ما هم باید به عنوان مسئول به قانون احترام بگذاریم ضمن اینکه قرار شده است شورای عالی فضای مجازی سیاست هایی را در این رابطه اعلام کند. پسندیده نیست تا آن زمان خودمان به قانون احترام نگذاریم.

کودک ربوده شده در شرق کشور هنوز پیدا نشده است

وی در خصوص پرونده ربودن کودک 5 ساله در شرق کشور و مرگ کودک ربا در بازداشتگاه پلیس گفت: متاسفانه هنوز این کودک پیدا نشده است و من با رئیس پلیس آگاهی در این خصوص صحبت کردم هنوز این کودک پیدا نشده است و ما نیز نگران هستیم. در مورد علت مرگ عامل کودک ربایی نمییتوانیم نظر قطعی بدهیم.

جانشین رئیس پلیس کشور در پایان در خصوص اتفاقات رخ داده در کم شفق گفت: مسئولیت این کمپ با ستاد مبارزه با مواد مخدر است و اگر پلیسی نیز در آنجا حضور دارد به عنوان مامور حفاظت فیزیکی است. ما هیچ مسئولیتی در کمپ شفق نداریم.