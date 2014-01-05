دلیل شبیخون فرهنگی، شکست دشمنان در مقابل انقلاب اسلامی است/ در مذاکرات هسته اي دنبال نتيجه برد ـ برد نيستيم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی یکشنبه در يادواره شهداي منطقه خليل آباد و داداش آباد تبریز، دفاع مقدس را از مهم ترين رخدادهای انقلاب اسلامي دانست و بیان کرد: دشمنان انقلاب بعد از ناكامي و شکست در به چالش کشاندن انقلاب اسلامي و جنگ هشت ساله تحمیلی، تهاجم فرهنگي را آغاز كرده و تا حال حاضر نيز ادامه دارد.

وی انتقال فرهنگ مقاومت و ايثارگري، ترويج روحيه بسيجي، معرفي الگوهاي مناسب براي نسل حاضر و يادآوري نقش ولايت و رهبري را از مهم ترين اهداف برگزاري يادواره ها عنوان كرد و افزود: نباید نقش رهبري و مجاهدت هاي مردم در دوره هاي بحراني و به خصوص دوران دفاع مقدس فراموش شود.

چمني فتنه 88 را بعد از دفاع مقدس، دومين رخداد بزرگ دوران انقلاب اسلامي خواند و اظهار کرد: در فتنه 88 توطئه داخلي مهم تر از توطئه خارجي بوده، موسوي و كروبي با قانون گريزي خود، آشوب گران را به خيابان ها کشانده و علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال دولتی، در روز عاشورا به همه ارزش ها و اعتقادات ملت اهانت کردند.

وی ادامه داد: مردم آذربايجان در هشت دي و مردم ايران در 9 دي به خيابان ها آمده و يكبار ديگر ثابت كردند كه همچنان مدافع ارزش ها و نظام اسلامي هستند و با حضور در 22 بهمن 88 نیز تير خلاصي بر پيکر فتنه و فتنه گران زدند.

فرماندار تبریز با اشاره به فرمايش امام خميني(ره) كه "آن زماني كه آمريكا از كار شما راضي باشد مسیر را اشتباهي رفتيد"، تاکید کرد: در بحث انرژي هسته اي دنبال نتيجه برد ـ برد نيستيم چرا كه ملت ايران در اين 35 سال خيانت هاي امريكا را فراموش نكرده و به امريكا اعتماد ندارد.

محمود چمنی با توجه به ناكامي های امریکا در سوریه، گفت: نسل امروز شاهد آغاز يك پايان است و ما امروز صداي خرد شدن استخوان هاي نظام امپرياليسم امریکا را مي شنويم.

يادواره شهداي منطقه خليل آباد و داداش آباد تبريز، با حضور خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران، علما، روحانیون و مسئولين استاني در مسجد امام زمان (عج) حوزه 7 بسیج ناحيه غدير تبريز برگزار شد.