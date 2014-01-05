700 هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: تعداد بیمه شدگان استان خوزستان در حال حاضر 751 هزار و 299 نفر هستند و افراد مستمری بگیر نیز به بیش از 135 هزار و 425 نفر می رسند.

وی با بیان اینکه 57 درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، اظهار کرد: در همین خصوص استان خوزستان در رتبه سوم و بعد از شهرهای تهران و اصفهان در کشور قرار گرفته است.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان افزود: تعداد افراد تحت کفایت این سازمان به صورت کلی به دو میلیون و 613 هزار و 562 نفر می رسد.

وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی 34 شعبه فعال در کل استان دارد و در هر شهرستان نیز به صورت تک واحدی به ارائه خدمات مشغول هستند.

ترکاشوند با اشاره به اینکه این سازمان چهار کارگزاری فعال در استان دارد، گفت: دو مورد از این کارگزاری ها در شهر اهواز و دو مورد دیگر نیز در شهرستان های دزفول و اندیمشک مستقر هستند در همین راستا دفاتر شهرستان های هویزه، بندر امام خمینی، زیدون و دهدز در حال راه اندازی هستند.

وی با اشاره به اینکه 16 هزار دفترچه المثنی توسط سازمان تامین اجتماعی و 13 هزار مورد نیز از طریق سازمان های مرتبط صادر شده است، عنوان کرد: به همین منظور فعالیت های لازم برای تامین اعتبار صدور یک میلیون دفترچه نیز در حال انجام است.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان با بیان اینکه ارسال لیست های اینترنتی برای کارفرمایان از اوایل دی ماه شروع شده است، اظهار کرد: خوشبخاته در این طرح نیاز به حضور کارفرمایان به شعب سازمان تامین اجتماعی نیست و آنها می توانند برای صرفه جویی در هزینه و وقت کارهای ضروری خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

ترکاشوند با اشاره به عدم تمدید مهلت پرداخت بدهی کارفرمایان تصریح کرد: در صورتی که کارفرمایان بدهی خود را بر سر موعد مقرر پرداخت کنند برای آن ها بخشودگی جرایم صورت خواهد گرفت البته پرداخت این بدهی ها به صورت اقساط نیز امکان پذیر است.

وی اظهار کرد: درآمد این سازمان به نسبت هزینه های جاری خود بسیار کم تر است در همین راستا از کارفرمایان انتظار داریم بدهی خود را سریع تر پرداخت کنند.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان با بیان اینکه قانون مشاغل در سال 80 نصیب شد، گفت: بخش اعظم بازنشستگان از این قانون استفاده نکرده اند و باید آیتم هایی برای شرایط سنی لحاظ شود.