به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت شهدای هستهای و چهلمین روز تدفین شهدای گمنام در محل مسجد سازمان انرژی اتمی با حضور علی اکبر صالحی و معاونان و مدیران و کارکنان این سازمان برگزار شد.
در این مراسم خانواده شهدای هستهای از جمله شهید احمدی روشن و قشقایی در این مراسم و جمعی از کارشناسان سازمان و نمایندگانی از ادارات و وزارتخانههای کشور نیز در این مراسم حضور داشتند.
همچنین در حاشیه این مراسم از المان سیدالشهدا که توسط امید منشادی فرزند اولین شهید سازمان انرژی اتمی پرویز منشادی ساخته شده پرده برداری شد.
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