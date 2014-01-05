ستاد نورزی در فرمانداری ویژه آبادان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده صبح امروز در نخستین جلسه ستاد نوروزی در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان گفت: با توجه به عملکرد سال گذشته در خصوص میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور و ورود جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و 400 هزار نفر به شهر ضرورت تشکیل ستاد نوروزی در جهت برنامه ریزی مدون تر و بهتر الزامی به نظر می رسد.



وی افزود: از سوی دیگر با توجه به موج سرمای حاکم در شمال کشور به نظر می رسد که امسال مسافران بیشتری به این مناطق سفر کنند.



معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان اظهار کرد: سال گذشته به رغم تمهیدات انجام شده بخشی از میهمانان با مشکل اسکان مواجه شدند که این مسئله باید در سال جاری با برنامه ریزی دقیق تر و بازتری و به طور مناسبی رفع شود.



ایلخاص زاده تصریح کرد: پارسال از تمامی ظرفیت شهرستان برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور استفاده کردیم که برای امسال نیز نیاز به توسعه فضاهای شهری جهت اسکان میهمانان به صورت استفاده از سالنهای ورزشی و نقاط مسقف داریم.



معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان یادآور شد: اجرای برنامه های شاد و متنوع فرهنگی و تفریحی در ایام نوروز باید به طور منسجم و برنامه ریزی شده طراحی و اجرا شود.



وی با اشاره به اسکان بخشی از میهمانان در منازل مسکونی برای جبان کمبود فضاهای اسکان شهری گفت: باید برنامه ریزیها به شکلی سازماندهی شوند تا از فرصت حضور میهمانان در شهر برای کسب درآمد عمومی بهره مناسبی ببریم.



ایلخاص در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل هشت کمیته زیر مجموعه ستاد نوروزی افزود: کمیته ها باید با تشکیل جلسات مکرر و هماهنگی بین بخشی با سایر ادارات در جهت ارائه خدمات مطلوب به میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور بکوشند.

