چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی و فاضل لاریجانی

سعید ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت موکلم از فاضل لاریجانی و شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوی در دادسرای تهران برگزار می شود.

وی افزود: رسیدگی از سوی قاضی منصوری بازپرس سابق شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت انجام می‌شود و در حال حاضر وی به عنوان سرپرست دادسرای ونک مشغول به خدمت می باشد. موکلم با این وجود به صلاحیت آقای منصوری در ادامه رسیدگی به این پرونده اعتراض دارد، زیرا آقای منصوری دیگر بازپرس نیستند.

ایوبی خاطر نشان کرد: بنده در این پرونده به عنوان وکیل مداخله نمی کنم و مرتضوی شخصا این دو پرونده را پیگیری می کند شکایت موکلم از آقای فاضل لاریجانی در این باره است که وی بعد از پخش سی دی در مجلس در مصاحبه ای مدعی شده هیچ مراجعه ای به سازمان تامین اجتماعی نداشته و صدای وی جعلی است.

پس از این ادعا مرتضوی با ارائه مستنداتی در جلسه اول رسیدگی از فاضل لاریجانی شکایت کرد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: موکلم امروز در ساعت مقرر در مرجع قضائی که دادسرای کارکنان دولت است، حاضر می شود و در خصوص حضور آقای فاضل لاریجانی اطلاعی ندارم.