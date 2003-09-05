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۱۴ شهریور ۱۳۸۲، ۱۰:۵۲

داراب رياحي دبير فدراسيون وزنه برداري در گفت و گو با " مهر " :

براي كسب افتخار راهي رقابتهاي آسيايي مي شويم

براي كسب افتخار راهي رقابتهاي آسيايي مي شويم

تيم ملي وزنه برداري كشورمان براي حضور در رقابتهاي آسيايي چين شنبه شب به سمت چين پرواز مي كند.

به گزارش خبرنگار " مهر " داراب رياحي دبير فدراسيون وزنه برداري با اعلام اين خبر گفت : براي شركت در رقابتهاي وزنه برداري قهرماني آسيا ،  10 وزنه بردار در دو گروه عازم چين مي شوند.

وي افزود : گروه اول شامل سيد مهدي پانزوان ، سيد هادي پانزوان ، محمد علي فلاحتي نژاد ، شهروز قرباني و استويچف (سرمربي تيم ملي) شنبه شب به اين رقابتها اعزام مي شوند و گروه دوم متشكل از كورش باقري ، محمد حسين برخواه ، حسين رضا زاده ، حسين توكلي ، محسن بيرانوند، اصغر رحيمي و بهمن زارع مجد (مربي تيم) روز سه شنبه راهي چين خواهند شد.

رياحي در ادامه گفت : رضا ابراهيمي و شريف اكبري نيز به عنوان داور در مسابقه هاي آسيايي حضور خواهند داشت. وي در پايان گفت : اميدوارم با تلاشهاي وزنه برداران تيم ملي و زحمات مربيان مربوطه مدالهاي خوشرنگي را از رقابتهاي آسيايي كسب كنيم و افتخارات تازه اي را براي وزنه برداري ايران رقم بزنيم.

گغتني است دربيست و چهارمين دوره رقابتهاي وزنه برداري قهرماني آسيا بيش از 20 تيم حضور دارند كه تيم ملي وزنه برداري كشورمان رقابت سختي را با تيم ميزبان (چين) خواهد داشت.  

 

کد مطلب 22082

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