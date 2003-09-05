براي كسب افتخار راهي رقابتهاي آسيايي مي شويم

به گزارش خبرنگار " مهر " داراب رياحي دبير فدراسيون وزنه برداري با اعلام اين خبر گفت : براي شركت در رقابتهاي وزنه برداري قهرماني آسيا ، 10 وزنه بردار در دو گروه عازم چين مي شوند.

وي افزود : گروه اول شامل سيد مهدي پانزوان ، سيد هادي پانزوان ، محمد علي فلاحتي نژاد ، شهروز قرباني و استويچف (سرمربي تيم ملي) شنبه شب به اين رقابتها اعزام مي شوند و گروه دوم متشكل از كورش باقري ، محمد حسين برخواه ، حسين رضا زاده ، حسين توكلي ، محسن بيرانوند، اصغر رحيمي و بهمن زارع مجد (مربي تيم) روز سه شنبه راهي چين خواهند شد.

رياحي در ادامه گفت : رضا ابراهيمي و شريف اكبري نيز به عنوان داور در مسابقه هاي آسيايي حضور خواهند داشت. وي در پايان گفت : اميدوارم با تلاشهاي وزنه برداران تيم ملي و زحمات مربيان مربوطه مدالهاي خوشرنگي را از رقابتهاي آسيايي كسب كنيم و افتخارات تازه اي را براي وزنه برداري ايران رقم بزنيم.

گغتني است دربيست و چهارمين دوره رقابتهاي وزنه برداري قهرماني آسيا بيش از 20 تيم حضور دارند كه تيم ملي وزنه برداري كشورمان رقابت سختي را با تيم ميزبان (چين) خواهد داشت.