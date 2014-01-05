انقلاب سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گلکارزاده صبح امروز در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم دهه مبارکه فجر با اشاره به اینکه انقلاب از سرمایه های اصلی نظام است، عنوان داشت: مردم ایران در سال 57 بعد از تحمل سالها ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی با رهبری زعیمی عادل و با تدبیر از جا برخواسته و با قیام خونین خود طومار سلطنت این رژیم را در هم پیچیدند.

گلکارزاده ادامه داد: مردم ایران برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از جان جوانان خود مایه گذاشتند و با پیروی از امام راحل توانستند واقعه ای بس عظیم را به ثبت برسانند که امروز الگوی تمام ملت های مسلمان جهان است.

وی افزود: تمامی مسئولین نظام باید بدانند که اگر انقلاب توسط جوانان آن روز به ثمر نمی رسید اکنون در جایگاهی که هستند، نبودند، بنابراین باید در راستای حفظ و دفاع از ارزشها و دستاوردهای این واقعه عظیم بکوشند تا نسلهایی که انقلاب را درک نکردند از جانفشانیها و از خود گذشتگیهای نسل های گذشته برای حفظ آرمانها و ارزشهای دینی نظام آگاه باشند.

گلکارزاده با بیان این مطلب که نسل جوان کشور باید انقلاب را درک کنند، اذعان داشت: امروز بر همه مسئولین و حتی مردم واجب است که دستاوردهای انقلاب را به نسل جوان بشناسانند چرا که بدون شناخت، درک زوایای مختلف انقلاب توسط این نسل میسر نخواهد بود.

شناساندن انقلاب به نسل جوان از ضروریات است

وی با اشاره به اینکه شناساندن انقلاب به نسل جوان از ضروریات است، اظهار داشت: امروز نسل جوان کشور ما با نوع دیگری از ظلم وستم دشمنان مواجه هستند، ظلمی که در قالب تضادهای فرهنگی و اغتشاش در افکار و اذهان این نسل ظاهر شده است بنابراین نسل جوان برای مبارزه پیروزمندانه با دشمنان عصر خود نیاز به استفاده از تجربیات جوانان نسل گذشته دارند لذا در این راه به شناخت و درک کاملی از اهداف انقلاب نیاز دارند.

گلکارزاده افزود: شناساندن انقلاب به نسل جوان از وظایف اصلی مسئولین نظام است چراکه آنان انقلاب را درک کرده و اکنون نیز وظیفه پاسداری از دستاوردهای آن را دارند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب کبیر ایران شایسته ارج نهادن است، گفت: ارج نهادن انقلاب نیز مستلزم شناخت آرمانها و ارزشهای آن است تا پاسداری از انقلاب و رهبری آسانتر شود.

گلکارزاده با بیان اینکه برنامه های بزرگداشت دهه مبارک فجر باید در شأن مردم ایران و جوانان انقلابی باشد، عنوان داشت: متولیان اجرای برنامه های دهه فجر در شهرستان توجه داشته باشند که از طرح های دارای تنوع و جذابیت استفاده کنند تا این بزرگداشت برای نسل جوان تداعی کننده مفاهیمی ارزشمند باشد.

گلکارزاده با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال نیز افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی در شهرستان مطابق سالهای گذشته انجام خواهد شد، اعلام داشت: دستگاههای اجرایی شهرستان پروژه هایی را برای افتتاح و یا کلنگ زنی معرفی کنند که از تأمین اعتبار و تکمیل بودن آن برای بهره برداری اطمینان دارند.