هزینه های غیرضروری مراسم ترحیم در کار خیر مصرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین گفت: نقش مسجد در دین اسلام در طول تاریخ همواره تعیین کننده و تاثیرگذار بوده و نقش خود را در میان مسلمین بخوبی ایفا کرده است.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: مسجد مکانی است که فرشتگان الهی و انسانهای زمینی دور هم جمع می شوند و با اقامه نماز ارادت و بندگی خود را به خداوند نشان می دهند و روح الوهیت را در خود تقویت می کنند.



مساجد محل تجلی شکوه اسلام و مسلمانان است



وی افزود: شکوه مسلمانان در مساجد به عنوان بهترین مکان دینی متجلی می شود و ایجاد جذابیت با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در آنها ضروری است.



آیت الله باریک بین یادآورشد: حضور همه انسانهای متقی با وضو برای ابراز بندگی به خداوند صحنه زیبایی از عبودیت است که نقش مسجد در این عرصه بی بدیل است.



وی افزود: حضور در مساجد و برپایی مراسم مختلف فرهنگی، قرآنی و مجالس ترحیم موجب رفع کدورت ها و کینه ها در میان مسلمانان می شود لذا اگر جذابیت های مساجد بیشتر شود می توان جوانان و نوجوانان بیشتری را در این مکانها جمع کرده و فرهنگی دینی را ترویج کرد.



آیت الله باریک بین اظهارداشت: از مردم انتظار داریم با پرهیز از اسراف در مراسم ترحیم و سایر مناسبتها هزینه های غیر ضروری را حذف کنند و این هزینه ها را در ساخت مساجد و کارهای خیرخواهانه بکارگیرند.





