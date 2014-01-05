فرهنگ سازی بهترین راه ایجاد موقوفات جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر یکشنبه در همایش استانی همه واقف باشیم با بیان اینکه یکی از ویژگی های اهل تقوا این است که دستگاه شنود خود را وقف شنیدن علم کرده اند، ابراز داشت: انسان می تواند قوه شنوایی، بینایی، تفکر، تدبیر، مدیریت، سیاست گذاری، نطق و بیان و غیره را در راستای اهداف مقدس خدای متعال وقف کند.

وی با بیان اینکه برخی استعداد و خلاقیت خود را برای رسیدن به مدارج عالی وقف می کنند، عنوان کرد: این افراد با وقف استعداد و خلاقیت خود در راستای حل مشکلات و مسائل جامعه کوشش می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه برخی عقل خود را وقف می کنند، بیان کرد: امروزه جامعه بیش از هر چیز به مشاوره نیاز دارد که بر این اساس کسانی که قدرت تفکر و تعقلی دارند باید گره از مشکلات جامعه باز کنند.

وی با بیان اینکه وقف امر بسیار مقدسی است، ادامه داد: به هر میزان که معرفت واقفان بیشتر باشد واقف سبیل وقف را بهتر و زیبا تر انتخاب می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه مسیر وقف برخی از افراد زیباست، ادامه داد: پرستاری از مریض، تکفل یتیم، رسیدگی به گرسنگان و تشنگان و غیره همه از کارهای خیر محسوب می شوند.

ترویج فرهنگ وقف وضعیت جامعه را مطلوب تر می کند

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با بیان اینکه بهتر از کار خیر، فرد انجام دهنده کار خیر است، بیان کرد: اگر فرهنگ وقف در جامعه ساری و جاری بود جامعه وضعیتی مطلوب تر از حال حاضر داشت.

وی با بیان اینکه ثروت های زیادی در جامعه وجود دارد، اظهار داشت: افراد متمکن و ثروتمند نمی دانند که با این ثروت باید چه کاری انجام دهند و این ثروت را در کجا خرج کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه می توان در راستای ترک اعتیاد افراد معتاد دارایی وقف کرد، افزود: نجات یک فرد معتاد به معنی نجات یک جامعه و بازگرداندن آبرو به یک انسان است.

آیت الله محمدی افزود: می توان با وقف بسیاری از معتادانی را که قصد ترک اعتیاد دارند امام توانایی لازم برای پرداخت هزینه های ترک اعتیاد را ندارند کمک کرد.

وی در ادامه به موقوفات ائمه اطهار(ع) و حضرت زهرا(س) اشاره کرد و بیان کرد: از اداره اوقاف و امور خیریه درخواست دارم تا محققانی را برای تحقیق در مورد موقوفات حضرت زهرا، تعداد رقبات و متولیان موقوفات به کار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه آل صعود چاه نفت را برای تقویت وهابیت و تخریب شیعه وقف کرده است، اظهار داشت: وهابیت سعی در سیاه نشان دادن چهره شیعه در دنیا دارد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه نیاز به موقوفات با درآمدهای قدرتمند داریم، ابراز داشت: اگر درآمد موقوفات خوب بود برای جوانان ایجاد اشتغال و برای دختران نیازمند جهیزیه تهیه می کردیم تا بتوانند ازدواج کنند.

وی با بیان اینکه دنیا پرستی موجب از بین رفتن برخی از وقف ها شده است، ادامه داد: اگر موقوفات از بین برده نمی شد هم اکنون درآمد موقوفات ما از چاه های نفت بیشتر بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه وقف جهاد اکبر در راه خداست، عنوان کرد: تنها راه ایجاد موقوفات جدید تشویق مردم به این امر است و هر کس که می تواند و فرد متمکنی را می شناسد باید در این راستا گام بردارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان در ادامه با بیان اینکه خدمات موقوفات در استان همدان در سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، ادامه داد: اگر سابقه وقف را بررسی کنیم می بینیم که این ثمرات به بار نشسته است.

اوقاف تمام نیات مرتبط با ازدواج جوانان را احصا کرده است

حجت الاسلام حاجی رضا زین العابدینی با بیان اینکه سازمان اوقاف تمام نیاتی را که در بحث ازدواج جوانان است را احصا کرده است، ادامه داد: در بعد فرهنگی خدمات خوبی از سوی اوقاف ارائه شده است.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری از درآمد موقوفات استان همدان 85 میلیون تومان لوازم التحریر به دانش آموزان بی بضاعت، یتیم و کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان داده شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان برگزاری برنامه های قرآنی را از دیگر فعالیت های فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند که باید 10 تا 15 میلیون حافظ قرآن کریم در کشور داشته باشیم که اوقاف در این راستا برنامه هایی را تعریف کرد تا خواسته رهبر محقق شود.

حجت الاسلام زین العابدینی با بیان اینکه برخی از اسناد موقوفات در دست مردم است، ابراز داشت: در اوقاف و امور خیریه از برخی موقوفات سند و مدرکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کسی که سند موقوفه ای در اختیار دارد باید تشویق شود که وقفنامه در اختیار اوقاف قرار دهد.

وی همچنین به وقف مشارکتی اشاره کرد و افزود: افرادی که تمکن مالی بالایی ندارند می توانند به صورت گروهی اقدام به وقف دارایی خود کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه نیاز به وقف منطبق با نیازهای روز جامعه داریم، ابراز داشت: موقوفات موجود نیازهای جامعه را رفع نمی کنند و نیاز به ایجاد وقف های جدید داریم.