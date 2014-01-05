انزلی با مشکل کمبود فضای مطالعه مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اخوان ماسوله ظهر یکشنبه در جمع مسئولان انزلی بر ضرورت افزایش فضای مطالعه در این شهرستان تاکید کرد.

وی همچنین کمبود فضای مطالعه در انزلی را اصلی ترین مشکل علاقمندان به عضویت در کتابخانه های عمومی عنوان کرد و بر لزوم احداث کتابخانه استاندارد در این شهرستان تاکید کرد.

رئیس کتابخانه های عمومی انزلی با اشاره به مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان مبنی بر اختصاص اعتبار برای احداث کتابخانه استاندارد دو هزار و 200 متری در بندر انزلی از فرماندار و مسئولان این شهرستان خواست تا این موضوع در کمیته اعتبارات شهرستان مطرح و پیگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه امروزه میزان پیشرفت و ترقی هر جامعه و کشوری را با سرانه مطالعه می سنجند، افزود: در جامعه اسلامی باید این فرهنگ اصیل و غنی بیش از پیش مورد توجه همگانی قرار گیرد.

اخوان ماسوله اظهار داشت: تبیین فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی اذعان داشت: تعمیق و نهادینه سازی این فرهنگ به طور حتم می تواند از بروز مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کند.