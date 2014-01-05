گسترش و نشر دین اسلام وامدار سنت حسنه وقف است

به گزارش خبرنگار مهر شرق استان تهران، شامگاه گذشته همایش وقف، احسان ماندگار به منظور تجلیل و قدردانی از فعالان عرصه وقف، خادمان بقاع متبرکه و پیروان اهل بیت(ع) با حضور دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، امام جمعه دماوند، رییس اداره اوقاف و امور خیریه و خادمان مساجد، حسینیه ها و بقاع متبرکه در سالن عقیق شهرستان دماوند برگزار شد.



در این مراسم دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) بابیان اینکه امروز برگزاری هیئتهای عزاداری و تشکل های مذهبی در سراسر دنیا برای زنده نگهداشتن ذکر و نام اهل بیت(ع) تا دورترین نقاط شمال و جنوب جهان گسترش یافته است، اظهار داشت: این حرکت در واقع امتداد حماسه عاشورا و قیام امام حسین(ع) و رسالت پیامبر اکرم (ص) است.

حجت الاسلام محمدحسن اختری اضافه کرد: بسیاری از دولتها و قدرت های شیطانی و صهیونیسم از شیوع و نفوذ اسلام در جهان در هراس هستند و درصدد هستند تا با دسیسه ها و توطئه های گوناگون مانع از پیشروی دین مبین اسلام در دنیا شوند.

وی به آغاز حکومت اسلامی در 1440 سال پیش اشاره کرد و افزود: گسترش جهان اسلام از 1440 سال قبل تاکنون نشان دهنده عظمت مکتب اسلام است که هنوز نیز به عنوان کاملترین دین پاسخگوی تمام نیازمندی های بشر است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: عمر و فرصت آدمی محدود است که باید از همین فرصت کوتاه به نحو احسن برای ره توشه آخرت استفاده کرد و صدقات و وقف از اعمالی است که رنگ خدایی دارد و موجب می شود تا انسان به خداوند وصل شود.

اختری ادامه داد: مشارکت در ساخت، بازسازی و توسعه مساجد، بیمارستانها، مدارس و ....با نیت قرب الهی از مصادیق ارزشمند وقف است که نقش مهمی در اعتلای فرهنگ دینی و رفع محرومیت را بدنبال دارد و پاداش این امر پسندیده نزد خداوند متعال جاویدان و باقی خواهد ماند.

وی به آثار ارزشمند وقف اشاره کرد و افزود: حفاظت و حراست از وقف از واجباتی است که غفلت و کوتاهی در آن گناه نابخشودنی است که موجبات عقوبات اخروی را در پی دارد.

این مسئول در ادامه گفت: تصرف ادوانی در مسئله اوقاف گناهش جندین برابر است و فرد متصرف در قبال کسانیکه از امور موقوفه نفع می برد مسئول است.

اختری در خصوص صرف و هزینه مال وقفی به امور مدنظر خیرین و واقفین اظهار داشت: رعایت حقوق و صرف موقوفه به نیت فرد غیرقابل تغییر مگر با اجازه ولی فقیه و متولیان امر دقت لازم را در این مسئله داشته باشند.

اکثر موقوفات شهرستان دماوند صرف عزاداری اباعبدالله حسین(ع) می شود

رییس اداره اوقاف شهرستان دماوند نیز در این همایش اظهار داشت: وقف احسان ماندگاری است که تاثیر آن جاویدان و مستمر باقی خواهد ماند و خیرین در هر دوره ای به تناسب و فراخور زمان انجام داده اند.

حجت الاسلام مهدی زینعلی خاطرنشان کرد: شهرستان دماوند دارای 800 موقوفه و سه هزار رقبه است که 640 مورد از موقوفات منفعتی هستند و درآمد آن به نیات واقفان در منطقه هزینه می شود.

وی عنوان کرد: بیشترین موقوفات این شهرستان به مراسم سوگواری سیدو سالار شهیدان اختصاص دارد در حسینیه ها و تکایا می شود.

در پایان مراسم از خادمان بقاع متبرکه و خدمتگزارن به پیروان اهل بیت (ع) تجلیل و قدردانی شد.