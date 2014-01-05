برنامه های دهه فجر در کردستان به دانشجو محوری سوق داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مجردی ظهر یکشنبه در اولین جلسه کمیته دانشجویی ستاد دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با توجه به تغییر رویکرد دولت در سیاست های خارجی کشور که با صلاحدید رهبر معظم انقلاب صورت گرفته، باید برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه فجر امسال با حساسیت و دقت نظر بیشتری اجرا شوند.

وی افزود: تشریح مبانی و تدوین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به دانشجویان بسیار حائز اهمیت است و در حالی که دشمن درصدد تخریب فعالیت دانشگاه ها و فاصله انداختن بین آنان و حاکمیت است باید با برگزاری برنامه های مناسب از این رویکرد جلوگیری کرد.

رئیس کمیته دانشجویی ستاد دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: طی گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و جامعه دانشجویی کشور به دستاوردهای بسیاری دست یافته اند که در سایه این انقلاب بوده و باید به درستی این دستاوردها تبیین شود.

مجردی یادآور شد: مراسم های در نظر گرفته شده در حوزه دانشجویی در دهه فجر امسال باید پربارتر و باشکوه تر از سال های گذشته انجام گیرد و برای ارتقا سطح کمی و کیفی این برنامه ها، می توان با همکاری و هماهنگی تمام دانشگاه های سطح استان برنامه ای مشترک را برنامه ریزی کرد.

وی بیان کرد: برنامه های داخلی نیز که توسط دانشگاه های مختلف در این ایام برگزار می شود می تواند زمینه ای مناسب را برای تبیین دستاوردها و اهداف انقلاب ایران برای دانشجویان به همراه داشته باشد.

رئیس کمیته دانشجویی ستاد دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی کردستان به شعار دهه فجر امسال نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری، با الهام گرفتن از این شعار، شعار دهه فجر امسال "پیشرفت و عدالت در سایه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" در نظر گرفته شده است.

مجردی اظهار داشت: امیدواریم با همکاری و تعامل بین دانشگاهی امسال بتوانیم برنامه های متنوع و وزینی را در خور شان انقلاب اسلامی ایران برگزار کنیم.