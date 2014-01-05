به گزارش خبرنگار مهر، شراره وقار ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمع آوري كمك براي مردم سوريه از چندي پيش در سراسر كشور آغاز شده و مراكزي همچون مركز بين المللي فردايي بهتر با همكاري بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير، اتحاديه بين المللي امت واحده و جنبش دانشجويي جهان اسلام در اين امر به ميدان آمده اند.

وي با بيان اينكه جمع آوري كمكها از چند روز پيش در يزد نيز آغاز شده است، بيان كرد: در نخستين اقدام، اين اتحاديه بين المللي براي جمع آوري كمكهاي مردمي براي مردم سوريه، وارد پايگاه‌هاي مردمي از جمله نمازجمعه شده است.

وقار عنوان كرد: طي 10 روز گذشته، اطلاع رساني در مورد جمع آوري اين كمكها از طريق مختلف انجام شده بود و نخستين پايگاه مردمي در نمازجمعه 13 دي، شاهد حضور پرشور مردم يزد در كمك به سوريه بود.

نماينده اتحاديه بين المللي امت واحده در يزد ادامه داد: پايگاه جمع آوري كمكهاي مردمي در مسير مسجد ملا اسماعيل يزد برپا شد و ضمن به نمايش كشيدن محروميت و مظلوميت مردم سوريه در قالب نمايشگاه عكس و پوستر و ... بر لزوم همكاري و همنوايي مردم مسلمان ايران براي كمك به مردم سوريه تاكيد شد.

وي حضور مردم خير و نيكوكار يزد در پايگاه‌هاي جمع آوري كمك هاي مردمي را بسيار غافلگير كننده خواند و بيان كرد: اين پايگاه ها در شهرهاي ديگر استان از جمله اردكان، مهريز و مروست نيز داير شد و در آن مناطق نيز كمك هاي مردمي قابل توجه بود.

وقار عنوان كرد: از ديگر شهرها و شهرستان هاي استان يزد نيز براي داير كردن اين پايگاه ها و مشاركت در جمع آوري كمك هاي مردمي، تقاضاهاي بسياري ارائه شده و به طور قطع در ساير مناطق استان يزد نيز كمك هاي مردمي براي مردم سوريه قابل توجه خواهد بود.

وي همچنين با اشاره به اينكه كمك هاي مردمي در قالب كمكهاي نقدي و غيرنقدي قابل ارسال به سوريه است، تاكيد كرد: مردم علاوه بر مراجعه به پايگاه هاي ايجاد شده براي جمع آوري اين كمك ها، مي توانند كمك هاي نقدي خود را به شماره حساب 243428173 به نام جنبش دانشجویان جهان اسلام در بانک تجارت، شعبه علامه طباطبایی تهران واريز كنند.

وقار با بيان اينكه امكان كمك رساني از طريق اينترنت نيز توسط اين اتحاديه ايجاد شده است، عنوان كرد: مردم نيكوكار استان يزد مي توانند از طریق سامانه شبا به شماره IR870180000000000243428173 به این حساب از طریق اینترنت کمک های نقدی خود را واریز كنند.

نماينده اتحاديه بين المللي امت واحده در يزد ادامه داد: حداكثر تا 10 روز آينده، كمك هاي جمع آوري شده در استان يزد ساماندهي و با انجام هماهنگي هاي لازم به سوريه ارسال مي شود و در اين مدت 10 روزه مردم هم در پايگاه هاي نماز جمعه و هم در مسجد قریشی در خیابان کاشانی يزد، کوچه قریشی، کوچه مجتمع شهاب، مي توانند كمك هاي خود را ارسال كنند.