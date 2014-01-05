شهیدانی که نگین درخشان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین یادآور دلاوری ها غیور مردانی است که با حماسه های پرشکوه خود، برگهایی از تاریخ میهنمان رقم زده اند و برماست که مبارزان و قهرمانان این منطقه را بشناسیم و دین خود را به فداکاری ها و ایثار آنها ادا کنیم.



شهید مصطفی اردستانی و شهید منصور ستاری از شهدای بزرگ و عالی رتبه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند که به بالاترین درجات رسیده و در راه دفاع از کشور شربت شهادت را نوشیدند.



شهیدی که دشمن را به زانو در آورد



شهید مصطفی اردستانی از بزرگان نیروی هوایی ارتش بود به طوری که مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمودند: "افراد در این قشرهای بالا، اگر بخواهند خیلی راحت می‌توانند برای زندگی خودشان یک چیزی درست کنند و خود را از بهره ‌برداری زندگی برخوردار سازند. اگر خیلی راحت نباشد، خیلی هم دشوار نیست اما این عزیزان، این کار را نکردند . زندگی بعضی‌شان از قبیل شهید اردستانی، به طور عمدی یک زندگی بسیار پایین است و او مثل یک انسان در طبقة خیلی پایین جامعه زندگی می‌کرده است، انگار نه انگار که معاون نیروی هوایی است، یک مقام بالا و این قدر هم مورد اعتماد – که این شهید، صددرصد مورد اعتماد بود – اگر به هر صورتی می‌خواست بهره‌برداری کند، می‌توانست اما هیچ کدام چنین نکردند، نه فرمانده، نه معاونان و نه سایر اطرافیانش. این خیلی پدیده شگفت انگیز و بزرگی است و نشان می‌دهد که اینجا انگیزه‌ها انگیزه‌های خدایی است. حالا اگر شما این را با یک خبرنگار خارجی یا با یک مجموعه ‌زندگی کننده در دنیایی که جز به مسائل مادی و لذتهای حقیر فکر نمی‌کنند، در میان بگذارید آیا باور می‌کنند و آیا اصلاً برایشان قابل فهم است."



شهید امیرسرلشگر مصطفی اردستانی، در سال 1328در روستای قاسم آباد واقع در حومه پیشوا دیده به جهان گشود و پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه و اخذ دیپلم، سال 1348به خدمت سربازی اعزام شد و پس از اتمام خدمت در سال 1350 در آزمون خلبانی قبول و وارد نیروی هوایی شد.



وی به دنبال گذراندن دوره های مختلف به کشور آمریکا اعزام شد و با موفقیت دوره های مختلف را گذراند و گواهینامه پرواز با جت های شکاری را دریافت کرد.

بعد از بازگشت به کشور به عنوان خلبان جنگنده اف-5 انتخاب و دوره های تکمیلی را در پایگاه دزفول گذراند و مدتی هم در پایگاه تبریز به خدمت خود ادامه داد.

31 شهریور 1359با وجود آنکه در مرخصی به سر می برد، در مسیر بیمارستان در نزدیکی تهران با دیدن بمب افکن های توپولف عراقی، خود را با زحمت فراوان به پایگاه تبریز رساند و پروازهای جنگی خود را آغاز کرد و طی هشت سال جنگ تحمیلی پروازهای گوناگون و خطرناکی را داوطلبانه انجام داد.



شهید اردستانی در سال1360به عنوان فرمانده پایگاه پنجم امیدیه منصوب شد اما مدتی بعد به دلیل احساس مسئولیت نسبت به رزمندگان اسلام از فرماندهی پایگاه انصراف داده و دوباره پروازهای عملیاتی خود را علیه قوای دشمن از سرگرفت.



در اغلب پروازهای عملیاتی، هواپیماهای تحت هدایت وی، سالم به پایگاه باز می گشتند و خود ایشان نیز فقط دوبار دچار سانحه شد که در هر دو مورد هواپیما را به پایگاه بازگرداند.



سرانجام در تاریخ 15دیماه 1373 در یک سانحه هوایی به همراه شهید سرلشگر ستاری و چند تن دیگر از همرزمانش به آرزوی دیرینه اش رسید و به لقا معبود شتافت.



شهیدی که به بالاترین مقام نیروی هوایی کشور رسید



شهید ستاری مورد وثوق رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند به طوری که حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در سخنانشان‌ حضور گسترده‌ مردم‌ در مراسم‌ تشییع‌ پیکرهای‌ مطهر چند تن‌ از سرداران‌ شهید نیروی‌ هوایی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را از ویژگی های‌ مختص‌ اسلام‌ و حرکت‌ عظیم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ دانستند و ضمن‌ تجلیل‌ از مجاهدتها و فداکاری های‌ آنان‌ فرمودند: شهید ستاری‌ در میدانهای‌ جنگ‌، بارها تا مرز شهادت‌ پیش‌ رفت‌ و پیوسته‌ در طلب‌ شهادت‌ بود.



او شب‌ و روز نمی‌شناخت‌ و تمامی‌ لحظات‌ زندگی‌ خود را وقف‌ خدمت‌ به‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامی‌ کرده‌ بود. شهید اردستانی‌ نیز یکی‌ از پاکترین‌، مخلص‌ترین‌ و مؤمن‌ترین‌ افراد در تمامی‌ قشرها بود. او عنصری‌ خدایی‌ و شهیدی‌ زنده‌ بود و وجود همین‌ ویژگی ها در مسئولان‌ نیروی‌ هوایی‌ سبب‌ شد که‌ مردم‌ در مراسم‌ تشییع‌ پیکرهای‌ مطهر این‌ شهیدان‌ از صمیم‌ دل‌ و از روی‌ ایمان‌، احساسات‌ و عواطف‌ و محبت‌ خود را نسبت‌ به‌ آنان‌ ابراز کنند و این‌ واقعیتی‌ است‌ که‌ در هیچ‌ نقطه‌ای‌ از جهان‌، نظیر آن‌ وجود ندارد.



شهید امیر سرلشگر منصور ستاری،سال 1327 در روستای ولی آباد در حومه قرچک دیده به جهان گشود.

این شهید بزرگوار پس از اخذ دیپلم متوسطه وارد دانشکده افسری شده ودر سال 1349 به نیروی هوایی پیوست و درسال 1350 برای طی دوره کنترل رادار به کشور آمریکا اعزام شد که پس از گذراندن دوره یکساله، درسال 1351به ایران بازگشته و به عنوان افسر کنترل شکاری نیروی هوایی مشغول به کار شد.



وی طرح ها و ابتکارات زیادی در تجهیز سیستم های راداری و پدافندی به اجرا گذاشت که در طول جنگ تحمیلی توان نیروی هوایی را در سرنگونی هواپیماهای متجاوز دشمن دو چندان کرد.



شهید ستاری در سال 1362به سمت مدیر پدافند معاونت عملیات نیروی هوایی منصوب شد و بدلیل عملکرد درخشان، در سال 1364به عنوان معاونت طرح و برنامه نیروی هوایی برگزیده شد و به علت لیاقت و شایستگی که از خود نشان داد در بهمن ماه سال 1365 با درجه سرهنگی به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا هنگام شهادت عهده دار این مسئولیت بود.



وی در 15دی ماه 1373 در یک سانحه هوایی در اصفهان به همراه تنی چند از فرماندهان نیروی هوایی به شهادت رسید و سه دختر و یک پسر از شهید ستاری به یادگار باقی ماند.