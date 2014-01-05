فعالیت 216 مرکز آموزشی در رباط کریم/ کمبود فضای آموزشی با واگذاری واحدهای مسکن مهر

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تامین سرانه ها و زیرساختهای اولیه شهرنشینی همانند امکانات آموزشی، درمانی، فرهنگی، خدماتی، ورزشی و... یکی از مطالبات به حق مردم و وظیفه اصلی مسئولان اداری و اجرایی در هر منطقه ای است که عزم جدی مسئولان ذیربط را می طلبد.

این مسئول عنوان کرد: در این میان عرصه تعلیم و تربیت نقش اصلی را در پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور ایفا می کند و در واقع تربیت و پرورش نسل آینده ساز کشور به معنای واقعی، با تامین امکانات و زیرساختها در این حوزه میسر می شود و این نشان دهنده وظیفه خطیر مسئولان در رفع نیازهای این بخش است.

صرف اعتبار در حوزه آموزش و پرورش هزینه نیست

وی ادامه داد: صرف اعتبار در حوزه آموزش و پرورش، نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری عظیمی محسوب می شود که نتایج و فواید آن با گذشت زمان و در آینده ای نه چندان دور مشخص می شود، تربیت مدیران با کفایت، نیروی انسانی کارآمد، محققان برجسته و پژوهشگران برتر بخشی از نتایج سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش است که آثار مثبت خود را در رونق تولید و صنعت، پیشرفتهای علمی و... نشان می دهد.

فرماندار رباط کریم از کمبود سرانه های آموزشی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر 216 مرکز آموزشی در رباط کریم فعالیت می کند که با توجه به واگذاری مسکن مهر شهر جدید پرند و آبشناسان با مشکل جدی در حوزه فضاهای آموزشی مواجه هستیم.

احداث نصفیه خانه رباط کریم نیازمند حمایت مسئولان استانی

سلیمان پور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود برخی سرانه های دیگر در شهرکهای تازه تاسیس و مسکن مهر اشاره کرد و افزود: شش هزار و 200 واحد مسکن مهر در سایت شهید آبشناسان احداث شده است که در اصل موضوع، اقدامی ارزشمند بود اما نبود و کمبود زیرساختها و امکانات اولیه شهرنشینی در این مناطق موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است.

این مسئول بیان کرد: در کنار فقر فضای آموزشی، معضل فاضلاب این سایت مطرح است که متاسفانه به دلیل نبود تصفیه خانه، فاضلاب این واحدها به داخل رباط کریم منتقل می شود و این مساله خطرات و آلودگیهای زیست محیطی را بدنبال دارد.

وی متذکر شد: البته به منظور رفع مشکلات موجود، احداث تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفت اما بنا به دلایلی تاکنون به تعویق افتاده است که امید می رود با همت مسئولان شهرستانی و حمایت مسئولان استانی، این مکلات هرچه زودتر رفع شده و عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب اجرایی شود.