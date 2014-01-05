احتمال تصویب جایزه شیخ بهایی و جایزه فردوسی در یونسکو/ قرارگرفتن چهار ایرانی در لیست مشاهیر یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعیدآبادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با مدیران پارک علم و فناوری خلیج فارس در بوشهر به سابقه استان بوشهر در فرهنگ و تاریخ اشاره کرد و اظهار داشت: بوشهر دارای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی است که باید با مشخص شدن متولی، این سرمایه‌ها را به دیگران بشناسانیم.

وی به کار سخت ثبت یک اثر در یونسکو اشاره کرد و افزود: کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای معرفی یک اثر از استان بوشهر برای ثبت در یونسکو آماده همکاری با مسئولان استان بوشهر است و مشاهیر استان بوشهر امکان ثبت در یونسکو را دارند.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران از ایجاد کرسی یونسکویی ارتباط صنعت و دانشگاه برای توسعه پایدار در سازمان پژوهش‌های صنعتی ایران خبر داد و بیان داشت: پارک علم و فناوری می‌تواند از این کرسی استفاده کند.

وی بر لزوم تلاش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی در مورد تخریب تنوع زیستی تاکید کرد و ادامه داد: ایران دارای تنوع زیستی بسیار خوبی است که باید اطلاع‌رسانی لازم در مورد تخریب‌های این تنوع زیستی صورت بگیرد تا مسئولان پاسخگوی این تخریب‌ها باشند.

تصویب جایزه شیخ بهایی و جایزه فردوسی در یونسکو

سعیدآبادی به تصویب جایزه شیخ بهایی و جایزه فردوسی اشاره کرد و بیان داشت: مراحل ثبت و تصویب جایزه شیخ بهایی در حوزه کارآفرینی و جایزه فردوسی در حوزه میراث مکتوب در یونسکو در حال نهایی شدن است و به زودی تصویب خواهد شد.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران ادامه داد: هم‌اکنون فقط جایزه ابن سینا در حوزه اخلاق، علم و فناوری در یونسکو تصویب شده و متولی برگزاری آن هم جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: جایزه یونسکویی خلیج فارس هم می‌تواند با برنامه‌ریزی و ارائه طرح توسط مسئولان استانی طراحی شود که ممکن است دو سال برای اجرایی شدن این طرح در یونسکو زمان صرف شود که مسئولان استانی باید با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف برای این جایزه برنامه‌ریزی کنند.

سعیدآبادی خواستار فعالیت پارک علم و فناوری و دانشگاه خلیج فارس بوشهر در زمینه محیط زیست و امور اجتماعی و انسان محوری شد و اضافه کرد: هر چند که نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند ولی بدون رویکرد فرهنگی، اجتماعی و انسان محوری اهمیت ندارند.

قرار گرفتن چهار شخصیت مهم ایرانی در لیست مشاهیر یونسکو

وی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن چهار شخصیت مهم ایرانی در لیست مشاهیر یونسکو، تصریح کرد: در اجلاس اخیر یونسکو در پاریس، 30 شخصیت از سراسر جهان معرفی شدند که "میرسید علی همدانی"، "عبدالقادر مراغه‌ای"، "نجم‌الدین کبری" و "فخرالدین عراقی" برای یک دوره دو ساله در لیست مشاهیر یونسکو ثبت جهانی شدند.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران همچنین به ثبت جهانی دو اثر از ایران در این اجلاس اشاره کرد و بیان داشت: کتابی به نام "ذخیره خوارزمشاهی" به عنوان نخستین کتاب در حوزه طب سنتی و نقشه‌های قدیمی متعلق به وزارت امورخارجه که قدمت و تاریخ خلیج فارس را مشخص می‌کند، در این اجلاس ثبت شدند.

وی با اشاره به فعالیت یونسکو در حوزه‌های آموزش، فرهنگ، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و ارتباطات، افزود: یونسکو معتقد است که تعامل فرهنگی خیلی بیشتر از ارتباط دولت‌ها در بهبود وضعیت زندگی مردم مثمر ثمر خواهد بود.