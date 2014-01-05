ضرورت استفاده از تعاونی کشاورزی و سیستم آبیاری مدرن برای مقابله با کم آبی در شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمیمی عراقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیران با اشاره به اینکه بارشهای خوب اخیر تا حدودی در کاستن از مشکلات کمبود آب این شهرستان در بخش کشاورزی حدودی کمککننده بوده است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع که حل این مشکل زمانبر خواهد بود، تا رفع کامل مشکل کمبود آب با تمهیداتی همچون ایجاد تعاونیهای مختلف توسط کشاورزان و استفاده از سیستم آبیاری مدرن، تلاش بر این است سیستم آبیاری اراضی زراعی و باغی مدیریت شود.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود آب در سطح شهرستان، طرحهای توسعهای با نیاز کمتر به آب مورد توجه مدیریت جهاد کشاورزی در امر توسعه شهرستان قرار دارد، ادامه داد: تعامل بهرهبرداران در استفاده بهینه، بههنگام و براساس برنامهریزی از آب خواهد توانست علاوه بر تامین اهداف توسعه، روند رو به رشد بخشهای مختلف کشاورزی را تامین کند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: در حال حاضر هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به سیستم آبیاری تحتفشار مجهز بوده و با تلاشهای انجام یافته سازمان جهاد کشاورزی استان در افزایش سطوح آبیاری تحتفشار در اراضی کشاورزی این شهرستان، در دو سال اخیر 800 هکتار به وسعت اراضی بهرهمند از این سیستم افزوده شده است.
وی افزود: امید میرود با تامین اعتبارات لازم، افزایش سطوح آبیاری تحت فشار شبستر با توجه به همجواری با دریاچه ارومیه و نیاز مبرم در استفاده بهینه از منابع تولید در بخش کشاورزی، از روند روبه رشدی برخوردار شود.
رحیمی عراقی گفت: توسعه اقتصادی این منطقه نیز در گرو توسعه تمام بخشهای اقتصادی از جمله بخش کشاورزی بوده و توسعه آن از طریق افزایش سرمایهگذاری در امور زیربنایی برای تخصیص بهینه منابع موجود امکانپذیر است.
