به گزارش خبرگزاری مهر، در دستور صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش به مدیرکل تامیناجتماعی استان هرمزگان، ضمن ابراز همدردی با آسیبدیدگان این واقعه، بر استفاده از تمام امکانات درمانی تأمیناجتماعی در استان، در خدمت امدادرسانی و درمان هموطنان زلزلهزده تاکید شده است. همچنین تمام هزینههای درمانی سرپایی و بستری مصدومین ناشی از زلزله، رایگان خواهد بود.
بر اساس دستور صادر شده از سوی نوربخش، کارگاههایی که در اثر زلزله تخریب و یا آسیبدیده و تولیدشان با مشکل مواجه شده است، شناسایی میشوند و تا از سرگیری فعالیت این کارگاهها، نسبت به برقراری بیمه بیکاری کارگران و سایر تعهدات قانونی سازمان تأمیناجتماعی از قبیل مستمری از کار افتادگی، بازماندگان و... در اسرع وقت و حداکثر تا پایان دیماه اقدام میشود.
ادارهکل تامیناجتماعی استان هرمزگان همچنین ضمن شناسایی آسیبها و برآورد خسارات وارده به همکاران سازمان تامیناجتماعی، و خانوادههای ایشان، گزارش مربوطه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان مستقر در ادارهکل امور استانهای سازمان تأمیناجتماعی ارسال خواهد کرد.
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