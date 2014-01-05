طلسم صنعت در مازندران شکسته شد

حجت الاسلام علی اکبر ناصري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اينكه مازندران منطقه كشاورزي بوده است، اين استان از نظر شاخصه هاي صنعتي با كمبودهایی مواجه بوده است و اين طلسم شكسته شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به توانمنديهايي كه در استان وجود دارد، حمايتهاي جدي و همه جانبه مسئولان صنعتي برای حمایت از قطعه سازان اين استان لازم و ضروري است.

وی عنوان کرد: ما نيز در كميسيون صنايع و معادن، براي رفع مشكلات خودروسازان تلاش مي كنيم.



وي اظهار اميدواري كرد: با وجود فعالیت ايران خورو و سايپا در استان و همكاري اين دو شركت، اميدوارم مايحتاج خطه شمال كشور را تامين كنيم و اشتغال را در منطقه رونق دهيم.



علي ملايي مدير عامل گروه صنعتي انديشه نیز گفت: گشايش lc با 130 درصد صنايع مرتبت با خودرو سازي را با خطر ورشكستگي روبرو كرده است.

مدير عامل گروه صنعتي انديشه گفت: هميشه سربازان صنعتي در جامعه، توكل به خداوند و ايمان به كار صنعتي راسرلوحه قرار می دهند.

وي با اشاره به تحريم ها گفت: تحريمها فشار زيادي را بر قطعه سازان و ديگر بخشهاي صنعت آورده است و خوشبختانه اين تحريم ها محاسن و مزايايي را هم به دنبال داشته است كه ما سعي كرديم به آن مزايا تكيه كنيم و يكي از مزايا، سيل عظيم جوانان پر انرژي و جوياي نام با تحصيلات عالي است كه مي توان براي پيشبرد اهداف بكار برد.



ملايي درادامه با گله از وضعيت بانكي گفت: من و همكاراران در استان از آسيب هاي داخلي نيز همپاي تحريمها بي بهره نبوده ايم، قبلا از تحريمها با گشايش lc با 10 درصد و در اواخر با 30 درصد در سيستم بانكي براي واردات مواد اوليه از كشورهاي خارجي مي توانستيم استفاده بكنيم، اما متاسفانه اين موضوع در سالهاي اخير به 130 درصد رسيده و اين قضيه به يكباره نقدينگي خودرو ساز و شركتهاي تابعه جذب بانكها شده است و باعث زياندهي واحدهاي صنعتي شده است.

وی بیان داشت: با این وضعيت توليد در كشور در معرض خطر جدي است.

