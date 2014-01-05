به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رهام رضایی ظهر یکشنبه در در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی در راستای بهبود وضعیت امنیتی و ایجاد آرامش خاطر برای شهروندان صورت گرفته است و ماموران انتظامی از همه توان خود برای ایجاد امنیت پایدار استفاده می‌کنند.

وی از دستگیری و متلاشی شدن باند سارقین منازل، سیم برق و مغازه در دشتی خبر داد و اضافه کرد: در این عملیات 4نفر سارق دستگیر به 8فقره انواع سرقت ها در شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی افزود: در پی اعلام سرقت توسط افراد ناشناس، اکیپ ویژه به سرپرستی فرمانده انتظامی تشکیل شد که در ابتدا یک نفر متهم به هویت "ع-ح" شناسایی و در مرکز استان دستگیر شد.

رضایی ادامه داد: نامبرده با تحقیقات فنی و پلیسی لب به اعتراف گشود و با همدستی سه نفر دیگر به نامهای "ع.ا"، "ب.پ" و "ش.ت" دست به این سرقت‌ها زدند.

سارقین به جرم‌های خود در نقاط مختلف شهرستان معترف شدند

وی تصریح کرد: پس از دستگیری سارقین، آنان به مقر انتظامی انتقال و با عنایت به قرائن شواهد و با تحقیقات و بازجویی فنی و علمی، سارقین به جرم‌های خود در نقاط مختلف شهرستان معترف شدند.

رضایی با اشاره به اینکه عمده سرقت‌های صورت گرفته در زمین‌های سرقت از منازل، سیم برق، مغازه و آهن آلات از واحدهای نیمه کاره بوده است بر لزوم همکاری و مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.