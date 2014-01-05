تغذیه مهمترین عامل در بهبود و درمان بیماران سرطانی است

سارا موحد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته تغذیه در بیماران سرطانی که از نهم دیماه تا 15 است، اظهار کرد: آگاهی بیماران از علائم خطر سوء تغذیه در مراحل اولیه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد افزود: بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها در گرو اهمیت به تغذیه است، که باید با آگاهی نسبت به مسائل تغذیه زندگی سالمی را برای خود و خانواده رقم بزنیم.

موحد گفت: تغذیه در بیماران سرطانی اهمیت خاصی دارد و باید با آموزش بیماران و خانواده آنها درباره روش های بهبود تغذیه بیماران آنها را مطلع ساخت.

وی بیان کرد: در این مرحله توصیه‌های ساده و عملی با هزینه اندک می تواند از پیشرفت سوء تغذیه بیماران جلوگیری کند.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد افزود: تنوع رژیم غذایی، استفاده از میوه، سبزی، غلات، گوشت، لبنیات با روش پخت مناسب و استفاده از روغن زیتون در پخت و پز به جای سایر روغن ها در این بیماران توصیه می شود.

موحد تصریح کرد: مصرف گوشت ماهی، جگر سیاه، استفاده از نان سبوس دار، سویا، گندم، سبزی جات تازه، کلم، پیاز، فلفل، بادمجان، سیب زمینی از موارد قابل استفاده در این بیماران محسوب می شود.

وی همچنین اظهار کرد: استفاده از میوه و آبمیوه تازه به خصوص مرکبات، کدو تنبل، هویج، گوجه فرنگی، شاتوت، توت فرنگی، آلوسیاه، انگور، هندوانه و مصرف چای به خصوص چای سبز برای بیماران بسیار مفید است.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: بیماران سرطانی باید از مصرف چربی، شیرینی، پختن غذا به روش نامناسب مثل کباب کردن زیاد یا کباب کردن با ذغال و دودی کردن و نمک سود کردن گوشت و سبزیجات پرهیز کنند.

موحد بیان کرد: استفاده از مواد غذایی کنسرو شده، مصرف نوشیدنی‌های گازدار و غذاهای فست فودی مثل کالباس، سوسیس، همبرگر و... برای این بیماران مضر بوده است.

وی افزود: استفاده بیش از حد رنگ‌های خوراکی و افزودنی های غیرطبیعی(ساخارین) در بهبود و ابتلا بیماری را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد با بیان اینکه سوء تغذیه در بین بیماران سرطانی شایع است، گفت: این مورد به خصوص در بیماران که بدخیمی دستگاه گوارش دارند مشاهده می شود.

موحد تصریح کرد: به طوری که تقریبا تمامی بیماران در دوره ای از بیماری و روند درمانی دچار یک یا چند علامت هستند.

وی بیان کرد: این علائم اختلال تغذیه ای مانند بی اشتهایی، تهوع و کاهش وزن ناخواسته است.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: کاهش وزن همراه با تحلیل حجم و عملکرد عضلانی، ضعف ایمنی، ضعف و خستگی و بی‌اشتهایی (کاشکسی) همراه است.

موحد افزود: در برخی حتی منجر به مرگ بیمار می شود، باید دانست که سوء تغذیه روند درمان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که عده‌ای از بیماران به دلیل سوء تغذیه فوت می کنند.

وی بیان کرد: در مرحله بعد غربالگری بیماران از لحاظ وضعیت تغذیه از وظایف مهم سیستم بهداشتی درمانی است.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: با کمک و همکاری بیماران در بهبود تغذیه و روند درمان و کیفیت زندگی بیماران بسیار مؤثر خواهد بود.

موحد افزود: در این مرحله توصیه های کادر مجرب و تجویز داروهای ساده می‌تواند راه گشا باشد.

وی اظهار کرد: باید دست یاری به سوی تمامی افراد دست اندکار دراز کرد تا آگاهی بیماران را افزایش دهیم.

مشاور تغذیه انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: ما باید بیماران سرطانی را تشویق به پیگیری درمان‌های تغذیه‌ای کنیم و سیستم‌‌های غربالگری و ارجاع مناسب و منسجمی را طراحی کنیم تا بیماران سرطانی کمترین آسیب را از سوء تغذیه داشته باشند.