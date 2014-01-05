9 دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی البرز افزوده می شود/ نیازمند احداث دانشکده اورژانس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد نوری سپهر معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص توسعه آموزشی در این دانشگاه اظهار داشت: قدم های فراوانی باید در این زمینه برداشته شود بطوری که بتوان رشته های نو تدبیر و معرفی کرد و از شیوه های نوین آموزشی به نحو احسن بهره گرفت.

نیاز ایجاد دانشکده اورژانس در البرز

وی ادامه داد: به عنوان مثال برای رشته فوریت های پزشکی و اورژانس نیازمند یک دانشکده مجزا هستیم زیرا برای علمی کردن فعالیت ها باید تحصیلات عالیه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری یک کار تیمی به صورت علمی انجام شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: وجود شاهراه های تفریحی و گردشگری، دو آزاد راه بزرگ در محدوده شهر و ... موقعیت جغرافیایی استان البرز را نسبت به سایر استان های متفاوت کرده است، براین اساس نیازمند ایجاد دانشکده فوریت های پزشکی و اورژانس برای خدمات رسانی بهتر هستیم.

نوری سپهر افزود: متاسفانه بخشی از تلفات جاده ای به دلیل عدم دسترسی سریع به بیمارستان ها یا اورژانس رخ می دهد که البته با وجود اینکه این امر بسیار کنترل شده است اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

دانشکده های تخصصی پزشکی در البرز راه اندازی می شود

وی با بیان اینکه مرکز آموزش فوریت های دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهرستان هشتگرد فعالیت دارد، اعلام کرد: در برنامه های استراتژیک دانشگاه احداث 9 دانشکده تخصصی از جمله داروسازی، تغذیه، توانبخشی و .... به منظور بهره مندی مردم از خدمات پزشکی در سطح مطلوب در دستور کار قرار گرفته است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: متاسفانه امکانات استان البرز از بسیاری از استان هایی که به اندازه یکی از شهرستان های البرز وسعت دارند کمتر است اما در طول مدت تشکیل دانشگاه علوم پزشکی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

البرز ظرفیت جذب تمامی تخصص ها را دارد

نوری سپهر با تاکید بر اینکه باید به جایی برسیم که مردم استان برای درمان به تهران رفت و آمد نداشته باشند، تصریح کرد: ممکن است از لحاظ ساختاری بیمارستان های البرز در حد مطلوب نباشند اما به لحاظ تخصص هیچ کمبودی وجود ندارد و علوم پزشکی البرز توان جذب تمامی تخصص ها را دارد.

وی در ادامه به نقش آموزش در نظام سلامت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در تربیت پزشکان خودکفا شده ایم و یکی از شاخص های نظام سلامت در کشور ما تلفیق سه عنصر آموزش، درمان و بهداشت در یک مجموعه بوده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: با تامین زیر ساخت های آموزشی توانسته ایم به قطب پزشکی در برخی رشته ها از جمله چشم پزشکی تبدیل شویم به طوری که بسیاری از بیماران از سراسر جهان برای عمل چشم خود به ایران سفر می کنند و این نشان از نقش آموزش در نظام سلامت است.

مردم هنوز به پزشکان بومی اعتماد کامل ندارند

نوری سپهر گفت: در استان البرز نیز پزشکان حاذقی حضور دارند اما هنوز این اعتماد در بین مردم به پزشکان بومی وجود ندارد و یکی از دلایل آن نیز می تواند نزدیکی به تهران باشد.

وی با بیان اینکه تبلیغات در حوزه پزشکی محدود انجام شده است، اظهار داشت: باید در حدی تبلیغات کنیم تا دنیا بداند کشور ما در حوزه پزشکی تا چه اندازه پیشرفت داشته است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در پایان نیز بر توزیع مناسب پزشکان در سراسر کشور تاکید کرد.