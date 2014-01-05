ایران اسلامی در علوم مختلف دارای رتبه جهانی است/ برای انتقال فرهنگ جهاد و شهادت باید شتاب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز با حضور استاندار البرز، مسوولان کشوری و لشکری استان و فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز ظهر امروز در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد.



امیر محمدحسن نامی در این مراسم با بیان این مطلب افزود: در دوران بعد از هشت سال دفاع مقدس، ایران اسلامی در بسیاری از علوم دارای رتبه های برتر جهانی شده است.



وی تاکید کرد: در این سال ها ایران اسلامی در علوم مختلفی از جمله علوم هسته ای، نانو، فضایی، دستاوردهای بسیار با اهمیتی را به دست آورده است و این دستاوردها مدیون پاسداری از ارزش های دفاع مقدس است و همچنین نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا توسط نیروی هوایی سپاه، بیانگر سطح بالای علمی رزمندگان جان بر کفمان است.



نامی یادآور شد: یکی از اعضای شورای راهبردی کشور از میان اعضای بنیاد حفظ آثار انتخاب شده است و این مهم بیانگر بینش عمیق ریاست جمهوری نسبت به این قضیه است.



نقش بانوان ایران اسلامی در 8 سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست

وی در ادامه گفت: با انتصاب سردار بهمن کارگر به عنوان رییس بنیاد آثار و نشر دفاع مقدس سازمانهای جدید همانند سازمان بانوان، سازمان روحانیت، سازمان سینمایی، سازمان اسناد دفاع مقدس و سازمان پیشکسوتان دفاع مقدس در حال راه اندازی است.



نامی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این سازمان های در حال شکل گیری سازمان بانوان است و نقش بانوان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نسیت.



این فرمانده هشت سال دفاع مقدس گفت: برای انتقال فرهنگ جهاد و شهادت باید با شتاب بیشتری عمل کنیم زیرا فرصت ها اندک است و بازماندگان آن دوران یا به شهادت رسیده اند یا در شرایط بد بیماری قرار دارند.



در ادامه مراسم از خدمات سرهنگ پاسدار نادر ادیبی مدیرکل سابق اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قدردانی شد.

گفتنی است سرهنگ پاسدار ادیبی از سال گذشته به عنوان دبیر ستاد راهیان نور کشور منصوب شده و علاوه برآن در سمت مدیر هیات رزمندگان اسلام استان البرز فعالیت می کند و از قبل از تشکیل استان البرز به عنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستانهای غرب استان تهران مشغول خدمت بوده است و فعالیت های زیادی را در این دوران برای به یادگار ماندن و جمع آوری آثار رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس داشت.

در پایان مراسم طی حکمی سردار جانباز ابوالفضل اسلامی از سوی سردار بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور به عنوان مدیرکل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز منصوب شد.

