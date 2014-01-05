160 تن محصول سالم در تعاونی های استان قزوین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماطق معین الدین در این باره اظهارداشت: در راستای تولید محصولا ت سالم، 160 تن انواع محصولات کشاورزی با کمترین درصد کود و سم در تعاونی های تولید استان تولید شد.



معین الدین افزود: دفتر نظام های بهره برداری شبکه تعاون در استان در زمینه تسهیل در امور مربوط به تولید محصول سالم کارهای مهمی انجام داده است.



وی افزود: ایجاد و توسعه سه شرکت سهامی زراعی، ساماندهی چهار شرکت و اتحادیه تعاونی تولید، ایجاد یک واحد آب بران در شرکتهای تعاونی تولید، اجرای عملیات آب و خاک شرکتهای سهامی تعاونی تولید در سطح 265 هکتار و سازماندهی و شناسنامه دار کردن سایر نظام های بهره برداری از جمله اقدامات نظام بهره برداری شبکه تعاون در استان قزوین است.



مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: 220 نفر روز به صورت غیر حضوری در استان آموزش دیدند و فعالان تعاونی های تولیدی و سهامی زراعی حدود 345 نفر روز به صورت حضوری در این آموزش ها شرکت کردند.



این مسئول تصریح کرد: تاکنون بیش از دو هزار نفر در نظام های صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون عضو شده اند.



معین الدین گفت: همچنین پنج مورد تجهیز و حمایت از تشکلها، دومورد سازماندهی تشکلها و 850 نفر روز آموزش و توانمندسازی صنوف نیز از دیگر اقدامات دفتر امور تشکلهای سازمان در مدت یاد شده است.



وی در خصوص تعهد تولید محصولات سالم هم اظهارداشت: در 9 ماهه امسال دفتر نظام های بهره برداری سازمان تعهد تولید 100 تن محصول سالم ر ا در دستور کار داشت که در این مسیر بخوبی برنامه ریزی کرد.



مدیر تعاون روستایی استان قزوین یادآورشد: با توجه به تولید 160 تنی این سازمان توانسته ایم بیش از تعهد خود محصول سالم در تعاونی های استان تولید و به بازار عرضه کنیم.