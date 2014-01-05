طرح جامع مرزبانی کشور تهیه و تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین ذوالفقاری بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان در منطقه اینچه برون ضمن بیان این که این طرح به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور هم رسیده است، گفت: یکی از خروجی های مهم این طرح این است که شورای عالی امنیت یک جلسه در میان رسیدگی به مرزهای کشور را در دستور کار دارد و می توان نیازهای منطقه را در این جلسه منعکس و پیگیری کرد.

وی با بیان این که تقارن این نشست را با هفته وحدت به فال نیک می گیریم ابراز امیدواری کرد مردم کشور در تمام سرزمین همچنان در ایران اسلامی بیش از پیش متحد و همدل و دوستدار یکدیگر باشند.

وی با بیان این که وحدت مردم منطقه باعث شده تا این استان جزو امن ترین مناطق کشور باشد افزود: تا کنون یک مورد نا امنی در اخبار ما اعلام نشده و این اتفاق بدون همدلی مردم و تلاش مسئولان اتفاق نمی افتد.

فرمانده مرزبانی کشور افزود: بر اساس اطلاعات دولت در سفرهای استانی، مناطق و استان های مرزی در اولویت قرار دارند که فرصت خوبی برای مسئولان خواهد بود تا مسائل استان خود را پیگیری کنند.

وی گفت: یکی از وظایف مرزبانان بررسی مشکلات مرزنشینان و انعکاس این مسائل به مسئولان است تا توسط مسئولان پیگیری و مرتفع شوند که در آئین نامه هم ذکر شده است.

سردار ذوالفقاری تاکید کرد: تمام مسائل مانند آب، برق و گاز قابل پیگیری هستند که توسط مرزبانی می توان آنها را برطرف کرد و بخش دیگر که مربوط به دستگاه های دیگر باشد هم توسط ما قابل بررسی و پیگیری است.

وی با اشاره به مرز مشترک با ترکمنستان بیان کرد: اگر کشور مقابل بپذیرد هیچ مشکلی برای گذر مرزی نخواهیم داشت و اگر موانعی نباشد از هفته آینده می توانیم این کار را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز فتنه هایی در جهان اسلام دیده می شود که در درجه اول برای ایجاد درگیری بین مسلمانان است.

این مسئول افزود: دشمنان و استکبار جهانی ایجاد درگیری می کنند و برخی صاحبنظران که در جهان اسلام تاثیرگذار هستند سکوت معنادار می کنند.

سردار ذوالفقاری اضافه کرد: مسئله اصلی این است که دشمنی بین مسلمان از سال ها قبل برنامه ریزی شده است تا از شکل گیری حکومت های اسلامی جلوگیری کنند.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: دلیل مخالفت ها با جمهوری اسلامی نیز همین است و علت آن که نظام ما تاکنون از دسیسه های دشمنان در امان مانده تبعیت از مقام معظم رهبری و وحدت مردم است.