معاونان پیشین وزارت ورزش و جوانان مشاوران وزیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی، وزیر ورش و جوانان در احکامی جداگانه، مرضیه اکبرآبادی و سید احمد رسولی‌نژاد را به عنوان مشاورینش منصوب کرد.

در حکم وزیر برای مرضیه اکبرآبادی آمده است: با استعانت از درگاه ایزاد منان و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی،‌ به موجب این ابلاغ به عنوان " مشاور اینجانب در امور فرهنگی بانوان" منصوب می‌شوید. امید است با هماهنگی معاونت ورزش بانوان و همکاری سایر معاونت‌ها و بخش‌ه‌ای مختلف وزارت‌خانه، در امور محوله موفق و موید باشید.

پیش از این اکبرآبادی معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان را به عهده داشت که جای خود را رباب شهریان داد.

دکتر گودرزی حکم دیگری را هم به نام سید احمد رسولی‌‌نژاد صادر کرد. در این حکم آمده است: با استعانت از درگاه ایزد منان و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان " مشاور اینجانب" منصوب می‌شوید. امید است در چارچوب وظایف محوله و با همکاری معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت‌خانه، در امور محوله موفق و موید باشید.

رسولی‌نژاد معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان بود. وزیر روزهای گذشته مسئولیت این معاونت را به امیررضا خادم سپرد.