انتخابات در 160 مرکز رای گیری در بنگلادش به تعویق افتاد/ احضار رهبران اپوزیسیون کامبوج به دادگاه

بنگلادش



کمیسیون انتخاباتی بنگلادش اعلام کرد که با افزایش خشونت ها در این کشور رای گیری در 160 مرکز رای گیری در 21 حوزه انتخاباتی به تعویق افتاد.



از سوی دیگر همزمان با افزایش ناآرامی ها در بنگلادش در روز برگزاری انتخابات، هند امنیت را در مرزهای خود با بنگلادش افزایش داد.



حزب ملی گرای بنگلادش که متشکل از 18 حزب ائتلافی مخالف دولت است، از مخالفان خواسته تا اعتصاب 48 ساعته ای را از روز شنبه آغاز کرده و راه های ارتباطی در سراسر کشور را با هدف جلوگیری از برگزاری انتخابات مسدود کنند زیرا این حزب مدعی است که انتخابات تحت نظارت دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش همراه با تقلب خواهد بود که این اظهارات واکنش تند نخست وزیر این کشور را به همراه داشته است.



از زمان آغاز ناآرامی ها در بنگلادش از نوامبر گذشته تاکنون 130 نفر کشته شدند که کارشناسان بر این باورند اعتراضات تاثیر قابل توجهی را بر اقتصاد این کشور گذاشته است.



نپال



شینهوا نیز از قطعی برق به مدت 12 ساعت در نپال همزمان با نزدیک شدن به فصل خشکسالی خبر داد.



اندونزی



در پی فوران آتشفشان "سینابونگ" در استان سوماترای شمالی در اندونزی و دیده شدن دود غلیظ و خاکستر تا ارتفاع چهار هزار متری در آسمان و افزایش شمار آوارگان، مقامات اندونزی درباره خطرناک بودن اوضاع در نزدیکی محل فوران آتشفشان هشدار داد.



"سینابونگ" برای اولین بار در سال 2010 فعال شد و فعالیت مجدد آن در ماه گذشته باعث فرار 18 هزار نفر از مردم این منطقه شد.



همچنین اواخر سال 2010 در پی از سرگیری فعالیت کوه آتشفشانی مراپی در نزدیکی شهر یوگیاکارتا بیش از 350 نفر کشته شدند که این مرگبارترین فعالیت آتشفشانی در اندونزی بود.



چین



سخنگوی وزارت امور خارجه چین در گفتگو با خبرنگاران در پکن با اشاره به آمادگی چین برای میانجیگری بحران کشمیر از تصمیم پکن برای گسترش روابط با دهلی نو خبر داد و گفت: هند باید با چین در زمینه اختلاف مرزی در منطقه ارونا چل پردیش به توافق برسد.



سخنگوی وزارت امور خارجه چین با صلح آمیز خواندن همکاری هسته‌ای با پاکستان اعلام کرد که پکن در پی گسترش همکاریها با همسایگان خود از جمله دهلی نو و اسلام آباد است.

کشمیر منطقه مورد مناقشه دهلی نو و اسلام آباد است و تاکنون تلاش نه چندان جدی مجامع بین المللی برای حل و فصل این اختلاف مرزی به نتیجه ای منجر نشده است.



کامبوج



وزارت کشور کامبوج از مردم این کشور خواست تا با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی خویشتنداری خود را حفظ کرده و تظاهرات اعتراض آمیز برگزار نکنند.



همچنین رهبران اپوزیسیون کامبوج اعلام کردند که به اتهام برهم زدن نظم عمومی در روز 14 ژانویه در دادگاه شهر فنوم پنه حاضر می شوند.



این اقدام پس از آن صورت گرفت که اعتصاب کارگران کارخانه تولید پوشاک در کامبوج به خشونت کشیده شد و در جریان درگیری میان پلیس ضد شورش و معترضان دست کم سه نفر کشته و بیش از ده نفر زخمی شدند.



درحالیکه معترضان کامبوجی خواستار استعفای هون سن به دلیل تخلفات انتخاباتی هستند، وزارت دفاع کامبوج دولت کنونی را قانونی خوانده و تاکید کرده که حزب حاکم هون سن اکثریت مطلق آرا را در انتخابات ژوئن گذشته به دست آورده است.