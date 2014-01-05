تنها 18 درصد بودجه عمراني يزد محقق شد/ نام محمودآباد با مردي و مردانگي عجين است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوكار در جمع مردم محمود آباد يزد اظهار داشت: همکاری، مشارکت و حمایت مردم در انجام فعالیت های ادارات و نهادها، ضمانت بسیار محکم و نقش موثری در موفقیت طرح ها دارد و اگر این همکاری نباشد، بسیاری از برنامه ها بی اثر و طرح ها غيرقابل اجرا خواهد بود.

وی بيان كرد: مشارکت مردم لازمه اجرای موفق بسیاری از فعالیت های اجرایی است و مسئولان نيز بايد در راستاي جلب مشاركت و همكاري مردم حرکت کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد ادامه داد: مسئولان نباید به مردم قول و تعهدی بدهند که از اجرایی شدن آن مطمئن نیستند و اگر ممكن است كاري به دلايل مختلف انجام نشود يا اجراي آن شدني نيست، نباید قول داده و مردم را امیدوار كرد.

كاهش قابل توجه و محسوس بودجه يزد/ 23 ميلياردي كه كامل تخصيص نمي‌ يابد

جوکار با اشاره به اینکه در سال گذشته بنا به اعلام نهادهای مسئول فقط 18 درصد بودجه عمرانی یزد محقق شده است، خاطرنشان كرد: در سال جاری نیز بودجه عمرانی شهرستان یزد که نسبت به سال گذشته کاهش زیادی دارد، فقط 23 میلیارد تومان است و این در صورتی است که این مبلغ به طور كامل تخصیص داده شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این مبالغ نمی توان کار زیادی برای مناطق انجام داد در حالی که شهرستان یزد مناطق بسياري از جمله بخش مرکزی، شاهدیه، زارچ، اشکذر و ... را در بر گرفته و باید مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نشست های مردمی تاکنون در آزادشهر، شاهدیه و اکنون نیز در محمود آباد برگزار شده است و در دیگر مناطق و محلات نیز برگزار خواهد شد، اظهار اميدواري كرد: در این نشست ها که مردم مشکلات خود را به صورت رو در رو و با حضور مسئولان مطرح می کنند، شاهد رفع مشکلات و اجرایی شدن درخواست های آنها باشیم.

جوکار با اشاره به اینکه همواره نام محله محمودآباد به عنوان مردآباد نام برده می شود، عنوان كرد: اسم این محل همراه با مردی و مردانگی است و مردم این منطقه همچون دیگر مردم ولایتمدار دارالعباده یزد همواره با نظام و انقلاب همراه بوده و هستند و تقدیم 36 شهید از این محله به انقلاب اسلامي، گواه این مسئله است.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس همچنين با اشاره به مشكلات مطرح شده از سوي مردم اين منطقه، قول همكاري با مردم براي پيگيري در رفع اين مشكلات را داد و از مسئولان مرتبط به ويژه شهرداري و شوراي شهر نيز خواستار پيگيري خواسته هاي مردم اين منطقه شد.

احداث سالن كشتي و افزايش سهميه آرد نانوايي ها، بخشي از خواسته مردم محمود آباد يزد

حسین میرحسینی، نماینده جمعی از اهالی محمود آباد نيز در اين نشست درخواست های مردم از جمله آزادسازی سه خانه اطراف مسجد امام حسین (ع)، احداث سالن کشتی، احداث پیست سوارکاری، تبدیل مدرسه حر محمود آباد که بلااستفاده رها شده به درمانگاه، تکمیل خیابان های بوستان و توران، برطرف شدن کمبود سهمیه آرد نانوایی های این منطقه، کمبود کتابخانه و ... را مطرح و از آنها به عنوان نيازها، مشكلات و درخواست هاي مردم محمود آباد ياد كرد.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس، شهردار يزد

رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: بدون همکاری و مشارکت مردم، بسیاری از فعالیت های شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و خوشبختانه مردم محمود آباد با همت خوبی که دارند، همکاری لازم را با شهرداری داشته اند که قابل تقدیر است.

مشكلات محمود آباد به طور ويژه در شوراي شهر يزد پيگيري مي شود

مرتضی شایق بيان كرد: مسئله فضای سبز، آسفالت کوچه ها، پلاک گذاری منازل مسکونی، تکمیل آزاد سازی خیابان استقلال، بلوار مشیر و خیابان توران را نیز به صورت ویژه در شوراي شهر پیگیری خواهیم كرد.

رئیس منطقه یک شهرداری یزد نیز در این نشست اظهار داشت: در سه سال مدیریت اینجانب، تاکنون 21 هزار متر آزادسازی در این منطقه صورت گرفته که به دلیل همکاری بی بدیل مردم محمود آباد اين اقدام امكان پذير شده است.

سید ابوالفضل کشفی ادامه داد: از سال 89 تاکنون 85 هزار متر از خیابان های اصلی و فرعی محمود آباد آسفالت شده و 30 میلیون تومان نیز برای مرمت جوی و معابر آبرسانی باغات هزینه شده و برای پارک حاشیه رودخانه محمود آباد نیز تاکنون 70 میلیون تومان هزینه شده و 70 میلیون تومان دیگر در سال آینده هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما در شهرداری همواره در کنار مردم بوده و هستیم و تمام مشکلات مردم را می دانیم، بسیاری از موارد درخواست مردمی عنوان شده در این نشست در دستور کار شهرداری قرار داشته و دارد و چیزی نیست که شهرداری از آن بی خبر باشد.

مالكان اطراف مسجد امام حسين (ع) كارشناس مورد قبول خود را به شهرداري معرفي كنند

رئیس منطقه یک شهرداری یزد در مورد خرید سه منزل مسکونی اطراف مسجد امام حسین (ع) خاطرنشان كرد: هر کارشناسی که خود مالکان قبول داشته باشند به شهرداری معرفی کنند تا نسبت به برآورد قیمت اقدام شود.

كشفي همچنین در مورد نصب پل عابر پیاده در روبروی امامزاده سیدجعفر محمد (ع) نیز که مورد در خواست بسیاری از مردم است، عنوان كرد: در اسرع وقت این پل مکانیزه و دو طرفه با پله های برقی احداث خواهد شد.

رئيس شوراي شهر يزد، مديركل راه آهن استان يزد و نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: اولویت اول منطقه محمودآباد، زمین چمن است که تا پایان سال 93 به اتمام خواهد رسید و در مورد احداث زورخانه نیز در صورتی که محلی به این اداره کل اختصاص دهند، برای تبدیل آن به زورخانه آمادگی لازم را داریم.

امكان احداث پيست سواركاري در محمود آباد نداريم/ تجهيز سالنهاي ورزشي اولويت اداره ورزش و جوانان نيست

کامران قربانی ادامه داد: در مورد احداث پیست سوارکاری، امکان لازم وجود ندارد اما با توجه به اینکه زمین توسط مردم تامین شده، بازدیدی خواهیم داشت و در مورد تجهیز سالن ورزشی پایگاه محمود آباد نیز با توجه به اینکه این ورزشگاه در مالکیت این اداره کل نیست، از نظر ارائه تجهيزاتي نظير توپ و تور اقدام خواهد شد.

نقدی، معاون فرماندار یزد نیز در این نشست بيان كرد: در مورد کمبود آرد تاکنون هیچ مشکلی در نانوایی های محمود آباد گزارش نشده و در صورت وجود این مشکل و گزارش آن از سوي نانوايان، پیگری برای رفع آن انجام خواهد شد.

53 پل مكانيزه در يزد راه اندازي مي شود/ پل امامزاده سيد جعفر (ع) در اولويت

وی ادامه داد: همچنین در مورد احداث پل مکانیزه در محله محمود آباد در بلوار جمهوری اسلامی همچنین روبروی امامزاده سید جعفر محمد (ع) نیز با توجه به اینکه با احداث 53 پل مکانیزه در کمیسیون انطباق فرمانداری موافقت شده، نسبت به احداث این پلها بر اساس اولویت اقدام خواهد شد که پل عابر پیاه روبروی امامزاده سید جعفر محمد (ع) در اولویت قرار دارد.

در این نشست که با حضور عظیمی زاده شهردار، حجت الاسلام زارع عضو شورای شهر، دهقان پور مدیرکل راه آهن، شرف الدینی معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان، عسکرزاده معاون فرماندار و تعدادی دیگری از مسئولان و نمایندگان ادارات و نهادها برگزار شد، از طرف شهرداری موافقت شد آسفالت معابر محله محموآباد خارج از نوبت انجام شده و نصب وسایل ورزشی در حاشیه رودخانه محمود آباد نیز حداکثر تا هفته آینده انجام شود و پل مکانیزه روبروی امامزاده سید جعفر (ع) نیز در اسرع وقت احداث شود.

---------

عكس: مسعود ميرجليلي