1200 واحد مسکونی مهر به دلیل نبود خدمات زیربنایی تحویل متقاضیان نشد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر یکشنبه در گفتگوی خبری بر همكاري دستگاههاي خدمات رسان تاكيد كرد و افزود: اين طرح مستلزم اين است كه تمام ادارات و دستگاه هاي خدمات رسان با تعامل و همكاري بيشتر با طرح مسكن مهر اجراي اين طرح ملي را در استان شتاب ببخشند.

وی تعداد واحدهاي مسكوني مهر استان را 40 هزار و 820 واحد عنوان كرد و گفت: 23هزار و 565 واحد از اين تعداد در قالب تعاوني هاي مسكن مهر ، 12هزار و 485 واحد خودمالكين ،3هزار و 95 واحد سه جانبه و يك هزار و 675 واحد نيز در قالب چندخانواري احداث شده است .

محبت خواه با بیان اینکه بيش از 40 هزار واحد مسكوني مهر در آذربايجان غربي در دست احداث است اظهارداشت: هم اکنون طرح مسکن مهر در استان از 75 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی با بیان اینکه نظارت مستقيم بر پيشرفت اجرايي پروژه هاي مسكن مهر در شاكله برنامه هاي كاري مجموعه راه و شهرسازي استان است عنوان کرد: عنصر زمان را نبايد در پيشبرد اين طرح از دست داد و در حال حاضر از تمامي امكانات مجموعه راه و شهرسازي استان براي اتمام اين طرح استفاده مي شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه تسريع در روند تكميل مراحل باقي مانده از پروژه هاي مسكن مهر استان بايد مشاركت اعضا در تامين آورده مورد نياز افزايش يابد گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، پیش بینی می شود تا پایان سال تمامی واحدهای مسکن مهر آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده و پرونده آن بسته شود.

محبت خواه اعلام کرد: پيشرفت اجرايي پروژه هاي مسكن مهر به صورت روزانه پيگيري شود و تحويل تمامي واحدهاي در دست اجرا از اصلي ترين برنامه هاي اجرايي اين حوزه محسوب مي شود.

وی بلند مرتبه سازی را یکی از مشکلات اساسی در تاخیر برخی پروژه‌ها اعلام کرد و گفت: علاوه بر آن نا آشنا بودن تعاونی‌های مسکن مهر به اصول ساختمان‌سازی و فقدان رعایت اصول مدیریتی در کنار نا آشنایی یا بی‌توجهی به تعهدات سبب شده که در برخی پروژه‌ها تاخیرهایی اتفاق بیافتد.