برگزاري کنگره سراسری شهدای دانشجو در ملایر/ یادواره ها عطر شهدا را در جامعه زنده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسم عبدلی بعد از ظهر امروز در در جلسه ستاد برگزاری کنگره سراسری شهدای دانشجو و طلبه در شهرستان ملایراز تشکیل12 کمیته یرای برگزاری این کنگره با حضور ادارات و نهادهای ملایر خبر داد وابراز داشت: در این زمینه کمیت های مورد نظر باید هر چه سریعتر برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری کنگره داشته و در این راستا همه ادارات و نهادهای شهرستان باید همکاری لازم را با کمیته ها داشته باشند.

وی هدف از برگزاری اولین کنگره سراسرسری شهدای دانشجوو طلبه را آشنایی بیشترنسل جوان با سیره و منش شهدا برشمرد و گفت: بی شک برگزاری یادواره ها و کنگره های شهدا عطر شهادت را در جامعه زنده می کند.

وی در ادامه بر حضور یادگاران دفاع مقدس و روایتگران صحنه های هشت سال دفاع مقدس در دانشگاهها و مراکز علمی تاکید کرد و گفت: بی شک این حضورو روایت دفاع مقدس باعث آشنایی بیشتر دانشجویان و نسل جوان با ناگفته های هشت سال جنگ تحمیلی می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر به صورت گسترده و صحیح بتوانیم روایت هشت سال ایثارو شجاعت را در جامعه تببین کنیم بسیاری از مشکلات فرهنگی و تهاجمات فرهنگی دشمن از بین می رود گفتک در این راستا از همه ظرفییت ها باید بهره بگیریم.

عبدلی همچنین بر ساخت برنامه های فرهنگی و کلیپ هایی با مضمون شهادت و روایت جنگ تا زمان برگزاری کنگره تاکید کردو ابراز داشت: رسانه ها و مطبوعات نیز باید در راستای اطلاع رسانی این کنگره تلاش لازم را داشته باشند.

دبیر کنگره سراسری شهدای دانشجو و طلبه نیز با بیان اینکه امروز دانشجویان و جوانان ایران اسلامی نیز در صحنه های علمیو فرهنگی راه شهدا را ادامه م یدهند ابراز داشت: شهادت زمان نمی شناسدو شهدای هسته ای نمونه کامل آن هستند که در راه اعتلای ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

علی رضایی از برگزاری اولین کنگره شهدای دانشجوو طلبه در ملایر در اردیبهشت ماه سال آینده در ملایر خبر داد و گفت: در این کنگره مسئولان کشوری و لشگری حضور دارند.

وی بر همکاری همه ارگان ها، نهادها، دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی در برگزاری مطلوب این کنگره تاکید کرد.