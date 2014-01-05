شرایط مصر و عراق در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مسئولان وزارت خارجه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه عصر روز یکشنبه کمیسیون متبوعش گفت: قشقاوی معاون وزیر خارجه همراه با مدیران و مسئولان وزارت خارجه در حوزه مصر میهمان جلسه امروز کمیسیون بودند.



وی افزود: شرایط فعلی مصر و دورنمای روابط ایران و مصر در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، در این جلسه گفته شد که جمهوری اسلامی خواهان مصری آرام، قوی، حاضر در عرصه جهان اسلام و عاری از دخالت خارجی است.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: در ادامه این جلسه، کنعانی‌ مقدم رئیس ستاد ویژه عراق وزارت خارجه، شرایط فعلی عراق و رویدادهای اخیر و دورنمای تحولات این کشور را تببین کرد، کنعانی‌مقدم گفت که علیرغم کارشکنی‌های مخالفین از خارج و داخل و انجام عملیات‌های تروریستی مکرر، دولت‌ نوری‌المالکی توانست وحدت و انسجام خود را حفظ کند، انسجام مخالفین در استان‌های هم‌مرز با عربستان شکل می‌گرفت و از حمایت دولت‌های همسایه بهره‌مند می‌شد به طوری که شاهد شکل‌گیری گروه‌های تروریستی تکفیری و سلفی با محوریت القاعده هستیم.



نقوی افزود: رئیس ستاد ویژه عراق وزارت خارجه در این جلسه تأکید کرد که اقدامات تروریستی این گروه‌ها به طور روزانه جان مردم بی‌گناه عراق را می‌گیرد و لازم بود که دولت اقدام قاطعی علیه گروه تروریستی القاعده انجام دهد، لذا ارتش حملات خود را آغاز کرد و پاکسازی تروریست‌ها و القاعده شروع شد؛ علما و مراجع، عشایر، مردم و گروهی مختلف از این اقدام دولت حمایت کردند، انتخابات آینده عراق از اهمیت بسیاری برخوردار است، گروه‌ها و احزاب سیاسی به طور فعال ثبت‌نام کرده‌اند، حضور حدود 270 حزب و گروه و 40 ائتلاف که تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند، نشان‌دهنده انتخابات پرشور در انتخابات آینده عراق است.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر همین اساس خاطرنشان کرد: پس از توضیحات مسئولان حوزه‌های مصر و عراق در وزارت خارجه، اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و سؤالات خود را مطرح کردند، آقایان منصور حقیقت‌پور، محمدصالح جوکار، اسماعیل کوثری، هادی شوشتری، نوذر شفیعی و احمد شوهانی اظهارنظر کردند.



وی متذکر شد: در اغلب اظهارنظرات دیدگاه این بود که ما باید دیپلماسی فعال‌تری در حوزه‌های منطقه‌ای و به ویژه جهان اسلام داشته باشیم و نقش قوی‌تری را به عنوان یک کشور انقلابی و پیشتاز عمل کنیم، برداشت کمیسیون این است که ما دچار یک غفلت دیپلماتیک شدیم که باید جبران شود.



نقوی در پایان یادآور شد: در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم سیدعلی‌اکبر پرورش که از پیشگامان انقلاب اسلامی بود و عرض تسلیت درگذشت آن مرحوم، جهت شرکت در مراسم ترحیم عازم مدرسه عالی شهید مطهری شدند.