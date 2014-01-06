به گزارش خبرنگار مهر، عباس رنجبر با اعلام اینکه بارش هاي امسال پاسخگوي نياز آبي كشور نيست گفت: بارش ها در دي، بهمن و اسفند در نيمه جنوبي كشور 10 درصد كمتر از نرمال و ساير بخش هاي كشور نرمال پيش بيني مي شود.

رئیس مركز ملي خشكسالي پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور با بيان اينكه پيش بيني ها و پيش آگاهي ها، بيانگر نرمال بودن شرايط بارش ها تا پايان سال جاري است اظهارداشت: شرايط بارش نرمال امسال با توجه به خشكسالي هاي اخير، پاسخگوي نياز آبي كشور نيست.

وي با بيان اينكه در هفته جاري و هفته آينده بارش هاي خوبي در كشور رخ خواهد داد افزود: جبهه بارش ها از جنوب غرب (خوزستان، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، كرمان، سيستان و بلوچستان و بخشي از تهران) وارد كشور شده و تا محدوده زاگرس پيش مي آيد.

این مقام مسئول در مرکز ملی خشکسالی پژوهشکده هواشناسی تصريح كرد: در هفته آينده نيز سامانه بارشي جديدي در محدوده زاگرس و قسمت جنوبي كشور شكل خواهد گرفت كه شدت بارش هاي آن در مقايسه با هفته جاري كمتر خواهد بود.

رنجبر با بيان اينكه در 3 ماه آينده بارش ها در بوشهر، فارس، قسمت هايي از غرب و سواحل جنوبي خزر نسبتا خوب پيش بيني مي شود گفت: انتظار مي رود هر چه به سمت بهار پيش برويم، كمبود بارش ها جبران شود و در اواخر زمستان و اوايل بهار بارش ها به حالت طبيعي بر مي گردد.

رئیس مركز ملي خشكسالي پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور ابراز اميدواري كرد: بارش ها به صورت (جامد) برف باشد تا بخشي از كمبود آبي كشور جبران شود. وي با بيان اينكه در 40 سال گذشته ايران تنها شش سال پُرآب داشته و 4 سال از اين سال ها در فاصله سال هاي 1370 تا 1376 بوده است گفت: توسعه كشاورزي و افزايش نياز آبي در كشور، تاثير خشكسالي ها را تشديد كرده است.