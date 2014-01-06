  1. اقتصاد
تشدید تاثیر خشکسالی‌ها در کشور/ رنجبر: در 40 سال تنها 6 سال پُرآب داشتیم

رئیس مركز ملي خشكسالي پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور گفت: بارش‌هاي نرمال امسال پاسخگوي نياز آبي كشور نيست، ضمن اینکه افزایش نیاز آبی کشور، تاثیر خشکسالی ها را تشدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رنجبر با اعلام اینکه بارش هاي امسال پاسخگوي نياز آبي كشور نيست گفت: بارش ها در دي، بهمن و اسفند در نيمه جنوبي كشور 10 درصد كمتر از نرمال و ساير بخش هاي كشور نرمال پيش بيني مي شود.

رئیس مركز ملي خشكسالي پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور با بيان اينكه پيش بيني ها و پيش آگاهي ها، بيانگر نرمال بودن شرايط بارش ها تا پايان سال جاري است اظهارداشت: شرايط بارش نرمال امسال با توجه به خشكسالي هاي اخير، پاسخگوي نياز آبي كشور نيست.

وي با بيان اينكه در هفته جاري و هفته آينده بارش هاي خوبي در كشور رخ خواهد داد افزود: جبهه بارش ها از جنوب غرب (خوزستان، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، كرمان، سيستان و بلوچستان و بخشي از تهران) وارد كشور شده و تا محدوده زاگرس پيش مي آيد.

این مقام مسئول در مرکز ملی خشکسالی پژوهشکده هواشناسی تصريح كرد: در هفته آينده نيز سامانه بارشي جديدي در محدوده زاگرس و قسمت جنوبي كشور شكل خواهد گرفت كه شدت بارش هاي آن در مقايسه با هفته جاري كمتر خواهد بود.

رنجبر با بيان اينكه در 3 ماه آينده بارش ها در بوشهر، فارس، قسمت هايي از غرب و سواحل جنوبي خزر نسبتا خوب پيش بيني مي شود گفت: انتظار مي رود هر چه به سمت بهار پيش برويم، كمبود بارش ها جبران شود و در اواخر زمستان و اوايل بهار بارش ها به حالت طبيعي بر مي گردد.

رئیس مركز ملي خشكسالي پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور ابراز اميدواري كرد: بارش ها به صورت (جامد) برف باشد تا بخشي از كمبود آبي كشور جبران شود. وي با بيان اينكه در 40 سال گذشته ايران تنها شش سال پُرآب داشته و 4 سال از اين سال ها در فاصله سال هاي 1370 تا 1376 بوده است گفت: توسعه كشاورزي و افزايش نياز آبي در كشور، تاثير خشكسالي ها را تشديد كرده است.

