وجود 423 موقوفه در طبس/مال موقوفه در طبس همیشه توسری خور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد الهی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: آدمی به حکم فطرت خویش، نوع دوستی ودیگر خواهی ارج می نهد، با مشاهده رنج بینوایان آزرده خاطر میشود و جان خویش را با یاری محرومان آرام می بخشد.

وی افزود: تاریخ و فرهنگ و آیین ما با وقف و خیر اندیشی واقفان و بیداردلانی درآمیخته است که نام خویش را بر صحیفه ایثار و رادمردی رقم زده اند.

الهی با بیان اینکه وقف و خیر اندیشی تاریخی به درازای تمدن انسان دارد، عنوان کرد: نگاهی گذرا به دیروز و امروز فرهنگ ها و تمدن های بشری کافی است تا ما را با آثار و برکات مادی و معنوی وقف در گستره کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی آشنا کند.

وی اظهار کرد: این حقیقت نشانه فطری بودن وقف و ریشه داشتن فرهنگ نوع دوستی در نهاد ادمی است و بیهوده نیست که انسان همواره احسان و نیکوکاری را ستوده و به همت بلند واقفان افرین گفته است.

رئیس اداره اوقاف طبس گفت: شهرستان طبس با داشتن مردمانی خیر و نیک اندیش به عنوان بزرگترین شهرستان کشور و استان خراسان جنوبی در فاصله 280 کیلومتری مرکز استان و دارای سه شهر طبس، دیهوک و عشق اباد است.

وی با اشاره به وجود تعداد 423 موقوفه د این شهرستان اظهارکرد: 98 موقوفه غیر متصرفی و توسط متولیان اداره می شوند.

وی با بیان اینکه 325 موقوفه متصرفی دارای پنج هزار و 23 رقبه است، تصریح کرد:مهم ترین و شاخص ترین موقوفات طبس موقوفه امیر حسنخانی دارای هزار و 926 رقبه و تاریخ وقف سال 1218 و 1324 ه ق ، موقوفه عمادالملکی دارای 491 رقبه و تاریخ وقف سال 1300 ه ق ، موقوفه حاج مصطفی قلی بیکی دارای 143 رقبه و موقوفه میارزه دارای 103 رقبه است.

الهی در خصوص فعالیتهای امور اجارات و بهره وری اقتصادی گفت: تنظیم 755 اجاره خط، هزینه اجرای پروژه های عمرانی موقوفات و بقاع و اماکن متبرکه به ارزش 710 میلیون ریال ، تهیه 700 فقره درخواست کارشناسی ؛صدور دو هزار و 500 فقره فیش پذیرعه و اجاره ، پاسخ به 100 مورد ازاستعلامات و مکاتبات امور اوقافی و رسیدگی به موقوفات تحت تصرف شهرداری و دیگر نهادها از جمله آنها بوده است.

رئیس اوقاف طبس تصریح کرد : باغ گلشن، خیابان باغ گلشن، میدان مرکزی شهر تا دروازه دشتغران وقف بر خلایق است که رفت و امد کنند و هر ده سال یکبار باید وقف نامه امیرحسنخانی نوشته و با تایید علمای طبس برسد .

وی گفت: مهمترین مشکل اداره اوقاف طبس با توجه وسعت محدوده زیر نظر کمبود نیروی انسانی ست که امید است مدیران و مسئولان امر در خصوص رفع مشکل همکاری لازم را داشته باشند.