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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۱۰

الهی:

وجود 423 موقوفه در طبس/مال موقوفه در طبس همیشه توسری خور بوده است

وجود 423 موقوفه در طبس/مال موقوفه در طبس همیشه توسری خور بوده است

طبس – خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف طبس از وجود 423 موقوفه در این شهرستان خبر داد و گفت :متاسفانه همیشه مال موقوفه توسری خور بوده و در این موضوع کوتاهی شده که علت اصلی آن جوسازی عده ای خاص بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد الهی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: آدمی به حکم فطرت خویش، نوع دوستی ودیگر خواهی ارج می نهد، با مشاهده رنج بینوایان آزرده خاطر میشود و جان خویش را با یاری محرومان آرام می بخشد.

وی افزود: تاریخ و فرهنگ و آیین ما با وقف و خیر اندیشی واقفان و بیداردلانی درآمیخته است که نام خویش را بر صحیفه ایثار و رادمردی رقم زده اند.

الهی با بیان اینکه وقف و خیر اندیشی تاریخی به درازای تمدن انسان دارد، عنوان کرد: نگاهی گذرا به دیروز و امروز فرهنگ ها و تمدن های بشری کافی است تا ما را با آثار و برکات مادی و معنوی وقف در گستره کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی آشنا کند.

وی اظهار کرد: این حقیقت نشانه فطری بودن وقف و ریشه داشتن فرهنگ نوع دوستی در نهاد ادمی است و بیهوده نیست که انسان همواره احسان و نیکوکاری را ستوده و به همت بلند واقفان افرین گفته است.

رئیس اداره اوقاف طبس گفت: شهرستان طبس با داشتن مردمانی خیر و نیک اندیش به عنوان بزرگترین شهرستان کشور و استان خراسان جنوبی در فاصله 280 کیلومتری مرکز استان و دارای سه شهر طبس، دیهوک و عشق اباد است.

وی با اشاره به وجود تعداد 423 موقوفه د این شهرستان اظهارکرد: 98 موقوفه غیر متصرفی و توسط متولیان اداره می شوند.

 وی با بیان اینکه 325 موقوفه متصرفی دارای پنج هزار و 23 رقبه است، تصریح کرد:مهم ترین و شاخص ترین موقوفات طبس موقوفه امیر حسنخانی دارای هزار و 926 رقبه و تاریخ وقف سال 1218 و 1324 ه ق ، موقوفه عمادالملکی دارای 491 رقبه و تاریخ وقف سال 1300 ه ق ، موقوفه حاج مصطفی قلی بیکی دارای 143 رقبه و موقوفه میارزه دارای 103 رقبه است.

الهی در خصوص فعالیتهای امور اجارات و بهره وری اقتصادی گفت: تنظیم 755 اجاره خط، هزینه اجرای پروژه های عمرانی موقوفات و بقاع و اماکن متبرکه به ارزش 710 میلیون ریال ، تهیه 700 فقره درخواست کارشناسی ؛صدور دو هزار و 500 فقره فیش پذیرعه و اجاره ، پاسخ به 100 مورد ازاستعلامات و مکاتبات امور اوقافی و رسیدگی به موقوفات تحت تصرف شهرداری و دیگر نهادها از جمله آنها بوده است.

رئیس اوقاف طبس تصریح کرد : باغ گلشن، خیابان باغ گلشن، میدان مرکزی شهر تا دروازه دشتغران وقف بر خلایق است که رفت و امد کنند و هر ده سال یکبار باید وقف نامه امیرحسنخانی نوشته و با تایید علمای طبس برسد .

وی گفت: مهمترین مشکل اداره اوقاف طبس با توجه وسعت محدوده زیر نظر  کمبود نیروی انسانی ست که امید است مدیران و مسئولان امر در خصوص رفع مشکل همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 2208467

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