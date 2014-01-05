68 هزار هكتار از عرصه هاي يزد بيابان زدايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد ابوالفضل وكيلي در حاشيه جلسه هم انديشي مديران استان يزد در حوزه منابع طبيعي اظهار داشت: ، استان یزد با بیش از 3.5 میلیون هکتار از عرصه های بیابانی دارای 13 کانون بحرانی حساس به فرسایش بادی است.

وي خاطرنشان كرد: تاكنون بیش از 68 هزار هکتار از عرصه های بیابانی استان يزد با کشت گونه های مقاوم بیابان زدایی شده و بقيه عرصه ها نيز در دستور كار قرار دارد.

طوفان شن كانون هاي جمعيتي استان يزد را در معرض خطر قرار داده است

وكيلي با اشاره به خساراتي كه هر سال با بروز طوفان هاي شن در استان يزد وارد مي شود، بيان كرد: شن و ماسه های روان از دیرباز کانون های جمعیتی را در سطح استان تهدید کرده است ضمن اينكه خسارت هاي بسياري به تاسیسات، کارخانجات، راه های مواصلاتی، مزارع و باغات وارد كرده است.

وي با بيان اينكه براي پيشگيري از وقوع طوفان های شنی و يا كاهش آسيب ها و خسارات اين نوع طوفان ها بايد برنامه ريزي شود، يادآور شد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در اين زمينه در سال جاری برنامه هایی از قبیل احیای مناطق حساس به فرسایش بادی، توسعه کمربند سبز یزد، ایجاد تفرجگاه های جنگلی و نیز حفظ فضای سبز موجود را در دستور کار خود قرار داده است.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد همچنين با اشاره به مهمترين مصوبات نشست هم انديشي مديران ارشد استان يزد در حوزه منابع طبيعي بيان كرد: اين نشست براي فضاي سبز و بيابان زدايي يزد مفيد بود.

بخشي از پساب تصفيه خانه يزد در توسعه فضاي سبز مورد استفاده قرار مي گيرد

وكيلي تصريح كرد: پیرو تاکید استاندار یزد در زمینه توسعه فضای سبز و بیابانزدایی، استفاده از بخشی از پساب تصفیه خانه یزد به منظور توسعه فضای سبز تصویب شد.

وي ادامه داد: از آنجا که موضوع بیابان زدایی و توسعه فضای سبز به عنوان یکی از محورهای توسعه استان از سوی استاندار یزد مطرح شده است، به همين دليل در جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی، استفاده بهینه از پساب شهر یزد به منظور توسعه فضای سبز و گسترش فعالیت های بیابان زدایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اين مسئول يادآور شد: مصوبه استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب براي آبياري فضاي سبز يزد نيز در همين راستا صورت گرفته است.

وكيلي همچنين بيان كرد: استفاده از تانکر براي آبیاری گونه های گیاهی در مسیر این طرح، تعویض خاک منطقه، نصب علمک برداشت آب و نیز شروع کار نهال کاری در سال جاری از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست هم انديشي مورد تصويب قرار گرفته است.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد اظهار داشت: موضوع بيابان زدايي از ابتدا به عنوان يكي از اولويت ها و محورهاي مدنظر استاندار يزد از سوي ايشان مطرح شد و اميدواريم اين نگاه بتواند گامي بزرگ در حل مشكل بيابان زايي يزد باشد.

وي با بيان اينكه يزد داراي عرصه هاي وسيع بياباني است، تاكيد كرد: اگر نگاه مسئولانه مديران استان به بحث بيابان زدايي استان نباشد، نمي توان تنها به بودجه هاي اين امر اكتفا كرد.