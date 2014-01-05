باریج اسانس پیروز شد/ میزان یک پله سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال میزان خراسان شامگاه یکشنبه در اولین مسابقه اش در دور برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال کشور که در سالن مهران مشهد و در برابر هزاران تماشاگر این تیم برگزار شد بازی را با نتیجه سه بر صفر به تیم باریج اسانس کاشان قهرمان نیم فصل اول مسابقات واگذار کرد.

شاگردان مصطفی کارخانه که همچنان یکه تاز لیگ برتر والیبال کشور محسوب می شوند ضمن کسب سه امتیاز این مسابقه شاگران جبار قوچان نژاد را به یک پله پایین تر در جدول مسابقات لیگ برتر والیبال کشور فرستادند.

تیم میزان با این باخت و با توجه به برد تیم متین ورامین در برابر تیم کاله آمل هم اکنون در جایگاه سوم جدول لیگ برتر والیبال کشور قرار گرفته است.

یاریج اسانس موفق شد تیم میزان را در سه ست پیاپی و با نتیجه 25-19، 25-21 و 25- 19 شکست دهد تا نوار پیروزی های اخیر تیم. میزان بریده شده و شاگردان جبار قوچان نژاد پس از چند هفته پیروزی پیاپی طعم شکست را بچشند.

جبار قوچان نژاد سرمربی تیم میزان خراسان در پایان این مسابقه ضمن تقدیر از حضور پر شور تماشاگران در سالن مهران مشهد گفت: نباید فراموش کنیم که ما امروز در برابر قهرمان نیم فصل قرار داشتیم.

وی افزود: بازیکنان ما تلاش خوبی داشتند اما تیم باریج اسانس با زدن سرویس های خوب و دفاع روی تور توانست از تیم ما پیشی گرفته و در نهایت بازی را به نفع خودش به پایان برساند.

استقبال بی نظیر طرفداران میزان باعث شد حدود هزار و 500 طرفدار میزان نتوانند وارد سالن شوند و بازی را از طریق ال سی دی بیرون سالن دنبال کردند.