140 آب بندان فعال عمومی و خصوصی در صومعه سرا وجود دارد

رضا شاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 85 آب بندان در بخش مرکزی، 17 آب بندان در بخش تولمات و 38 آب بندان در بخش میرزا کوچک قرار دارد.

وی همچنین مساحت این تعداد آب بندان را 489 هکتار عنوان کرد و اظهارداشت: مساحت آب بندان های بخش های مرکزی، تولمات و میرزا کوچک به ترتیب 258، 121 و 110 هکتار است.

رئیس شیلات صومعه سرا میزان تولید آب بندان های خصوصی و عمومی این شهرستان را هزار و 372 تن در سال ذکر کرد و گفت: میزان تولید آب بندان های بخش مرکزی، تولمات و میرزاکوچک به ترتیب 724، 340 و 308 تن است.

وی افزود: آب‌ بندان ‌ها بیشتر برای پرورش ماهیان گرم‌آب ‌زی، ذخیره آب در فصول بارانی برای کشت برنج و غیره استفاده می ‌شود.

شاد اظهارداشت: در ایران به دلائل آب و هوایی بیشتر آب‌ بندان ‌ها در استان ‌های شمالی کشور همچون مازندران، گیلان و گلستان وجود دارند.

وی اذعان داشت: علاوه بر پرورش ماهیان و ذخیره آب کشاورزی این آب ‌بندان ‌ها مکانی مناسب برای گونه ‌های مختلف زیستی است.

رئیس شیلات صومعه سرا یادآورشد: پرورش ماهی در آب‌ بندان ‌ها کاری پر سود و منفعت است که در استان ‌های شمالی جریان دارد و این کار باعث اشتغال زایی می شود.