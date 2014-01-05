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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

شاد در گفتگو با مهر:

140 آب بندان فعال عمومی و خصوصی در صومعه سرا وجود دارد

140 آب بندان فعال عمومی و خصوصی در صومعه سرا وجود دارد

صومعه سرا- خبرگزاری مهر: رئیس اداره شیلات صومعه سرا از وجود 140 آب بندان فعال در این شهرستان خبرداد.

رضا شاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  از این تعداد  85 آب بندان در بخش مرکزی، 17 آب بندان در بخش تولمات و 38 آب بندان در بخش میرزا کوچک قرار دارد.

وی  همچنین مساحت این تعداد آب بندان را 489  هکتار عنوان کرد و اظهارداشت: مساحت آب بندان های بخش های مرکزی، تولمات و میرزا کوچک به ترتیب  258،  121 و 110 هکتار است.

رئیس شیلات صومعه سرا میزان تولید آب بندان های خصوصی و عمومی این شهرستان را هزار و 372 تن در سال  ذکر کرد و  گفت:  میزان تولید آب بندان های بخش مرکزی، تولمات و میرزاکوچک به ترتیب 724، 340 و  308 تن است.

وی افزود: آب‌ بندان ‌ها بیشتر برای پرورش ماهیان گرم‌آب ‌زی، ذخیره آب در فصول بارانی برای کشت برنج و غیره استفاده می ‌شود.

شاد  اظهارداشت: در ایران به دلائل آب و هوایی بیشتر آب‌ بندان ‌ها در استان ‌های شمالی کشور همچون مازندران، گیلان و گلستان وجود دارند.

وی اذعان داشت: علاوه بر پرورش ماهیان و ذخیره آب کشاورزی این آب ‌بندان ‌ها مکانی مناسب برای گونه ‌های مختلف زیستی است.

رئیس شیلات صومعه سرا یادآورشد: پرورش ماهی در آب‌ بندان ‌ها کاری پر سود و منفعت است که در استان ‌های شمالی جریان دارد و این کار باعث اشتغال زایی می شود.

کد مطلب 2208501

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