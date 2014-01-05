احترام و پایبندی به تفاهمات ژنو شرط تداوم مذاکرات/ جنازه‌ سربازان آمریکایی محصول بذر دولت‌ تندروی آمریکا در عراق و افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار گروه پارلمانی کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا، تعامل وگفت وگو را راهی عقلانی برای هر گره سیاسی دانست و با اشاره به گسترش تروریست‌ها در سایه حمایت‌های غرب و آمریکا در افغانستان و عراق، گفت: این ویروس در جایی که تولید و تقویت شد، نمی‌ماند و در اوّلین فرصتی که به دست آورد، در همه جا سرایت می‌کند.

هاشمی رفسنجانی افزود: آمریکا نمی‌تواند ادعا کند که جغرافیایش را از گزند تروریست‌ها دور کرده، چون جنازه‌های سربازان آمریکایی که به خانواده‌هایشان تحویل می‌شود، محصول بذری است که دولت‌های تندروی آمریکا در عراق و افغانستان کاشتند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا درخصوص آینده مذاکرات ژنو، گفت: اعتماد متقابل و احترام و پایبندی به تفاهمات موقت، شرط تداوم مذاکرات است.

وی افزود: کشورهای اروپایی و آمریکا که طی سالیان متمادی، بی‌اعتمادی نسبت به ایران را در شعارها به مردم جهان تلقین می‌کردند، الان در آزمونی بزرگ قرار گرفته‌اند و باید خود در قول و عمل به جهانیان ثابت کنند که می‌توان به حرف‌های آنها اعتماد کرد.

هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خویش با یادآوری سوابق فرهنگی و تمدنی مردم ایتالیا در تاریخ جهان و سابقه همکاری دولت ایتالیا با جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی، گفت: همکاری ایران و ایتالیا در فضای ملتهب پس از جنگ 8 ساله عراق علیه ایران می‌تواند نمونه‌ای از همکاری همه کشورهای اروپایی در شرایط فعلی باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مردم ایران با انتخاب اندیشه اعتدالی در انتخابات اخیر این تفکر را شرط همکاری با همه ملت‌ها و دولت‌ها اعلام کردند و دنیا هم نباید بگذارد افراطیون، مخصوصاً صهیونیست‌ها مانع تداوم مذاکرات شوند.

وی با انتقاد از عملکرد آمریکا و کشورهای غربی در مسایل منطقه‌ای، گفت: بحران در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست و مطمئن باشید با دخالت‌های نظامی حل نمی‌شود و اگر به ظاهر حل شود، آتش زیر خاکستر است.

آقای سناتور پی‌یرفرد نیاندو کازینی نیز در این دیدار با ستایش از رویکرد مثبت ایران در مذاکرات ژنو و تلاش مسؤولین جمهوری اسلامی برای جلب اعتماد جهانی گفت: انتظار دنیا از مردم ایران همین بود و امیدواریم در مذاکرات به شرایطی برسیم که فضای گذشته دیگر بر روابط سایه نیندازد.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنای ایتالیا دربارة نتایج مذاکرات ژنو گفت: ما مورد انتقادیم که درها را به سوی ایران گشوده‌ایم و شما را هم در داخل نقد می‌کنند که درها را به سوی غربی‌ها باز کرده‌اید که ضمن احترام به همه دیدگاهها، باید مواظب باشیم تا تندروها با فشارهای سیاسی، دریچه‌های گشوده شده را نبندند.

وی با اشاره به وجود شخصیت‌های عقلانی در رأس تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسایل هسته‌ای ایران، گفت: تاریخ دربارة این برهه قضاوت خواهد کرد که چگونه عقلای قوم با هم نشستند و فضایی را که دیگران برای جنگ آماده کرده بودند، به سوی صلح و آرامش بردند.

کازینی در خصوص ویژگی‌های سیاسی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نگاه جهانیان گفت: دنیا به صحت گفتار جناب‌عالی در تمام 35 سال اخیر احترام می‌گذارد و می‌داند با اندیشه‌های انسانی به فکر روابط توأم با احترام ایران و همه کشورها بودید.

وی دربارة جایگاه ایران در جهان گفت: از منظر فرهنگ، اقتصاد و سیاست ایران همیشه جزوی از راه‌حل‌ها برای رسیدن به بهترین‌ها بود.