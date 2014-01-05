کمیته مرزی گردشگری رونق حضور مسافران در مرزها راه درپی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی الله رضایی نژاد عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی مرزنشیان استان گلستان افزود: تشکیل کمیته نوروزی باعث شد تا خدمات خوبی را به گردشگران ارائه دهیم و طی بازدیدی که رئیس ستاد تسهیلات کشور و معاون سیاسی امنیتی کشور در نوروز داشتند از این اقدام ابراز رضایت کردند.

وی ادامه داد: مسئولان کشوری از این اقدام قدردانی کردند که توانستیم با همکاری مرزنشینان و مرزداران و تشکیل جلسات مختلف در مساجد، حوزه ها، مدارس و همراهی و تعامل فرماندار ویژه گنبد و بخشداران علاوه بر ارائه خدمات، امنیت خوبی را در منطقه برقرار کنیم.

سرهنگ رضایی نژاد بیان کرد: مرزبانی استان در سال 81 شکل گرفت و در دو محور درون سازمانی و برون سازمانی فعالیت می کند.

وی افزود: در محور درون سازمانی با پشتیبانی سردار ذوالفقاری توانستیم 85 درصد نیرو را برای بر قراری امنیت در مرز در نظر بگیریم.

وی اظهار کرد: در محور برون سازمانی نیز با همدلی و همکاری شورای تامین و مسئولین و همچنین مرزنشینان توانستیم امنیت خوبی را برقرار کنیم.