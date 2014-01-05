خبرگزاری ها به جریان سازی مبتنی بر تمدن اسلامی بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی در آیین افتتاحیه دفتر خبرگزاری تسنیم در اصفهان که در سالن همایش های مجموعه ورزشی علی‌ابن ابیطالب برگزار شد، اظهار داشت: تنوع ابزار هایی که در اختیار بشر قرار گرفت، فرصتی برای انتشار اخبار و رویداد ها در فضای مجازی فراهم ساخت و رسانه های مکتوب به این نتیجه رسیدند که با کمک گرفتن از محیط اینترنت می توانند به شکل تاثیرگذارتری در دنیا عمل کنندو بدین شکل در تمام دنیا و از جمله کشور ما ، جریان های بزرگ رسانه ای در فضای مجازی شکل گرفت.

وی ادامه داد: خبرگزاری ها همانند برخی سایت ها تنها به انتشار تحت وب نمی پردازند بلکه بخش عمده فعالیت و زحمات آنها در پشت صحنه و پیش از انتشار برای تولید خبر است و از فضای مجازی برای کمک به انتشار خبر مکتوب کمک می گیرند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به ویژگی های خبرگزاری ها نسبت به مطبوعات بیان داشت: بالا بردن سطح دسترسی عمومی، استفاده از عکس و فیلم در کنار خبر و انتشار سریع اخبار از جمله نقاط قوتی است که کار خبرگزاری ها را نسبت به مطبوعات ویژه و پر رنگ تر ساخته است.

وی تاکید کرد: از یک نقطه نباید غفلت کرد که رسانه ها شبکه و نظام امپریالیسمی پیچیده و عمیقی را تشکیل داده اند که تمام نظام فکری جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است و ذائقه ها، افکار و جریان های اجتماعی را مدیریت می کنند.

قطبی ادامه داد: از زمانی که خبر به دنیای مجازی نفوذ کرد و ویژگی هایی همچون تصویر و رنگ به آن اضافه شد اتفاق دیگری نیز رخ داد و آن ایجاد نگاه اکسپرسیونیسمی است که برای مخاطب جاذبه ایجاد می کند و وی را به سمت و سوی خود می کشد که با دیدگاه قبلی متفاوت است.



وی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی انتظارهای ویژه ای از زسانه ها می رود، تاکید کرد: در این دنیای رقابت انتظار ما از رسانه مجازی این است که صرفا تبدیل به سبدی از خبر تبدیل نشود بلکه باید خبرگزاری ها به موجودی زنده و جریان سازی تبدیل شوند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: بر این مبنا رسانه ها باید با تفکری عمیق و قوی مبتنی بر ریشه های معرفت اسلامی در جامعه جریان سازی و در مسیر تمدن سازی اسلامی و امر رهبری حرکت و آنگاه مبتنی بر اندیشه عمیق و بر پایه آمال نظام باشد و به جریان سازی های مفید بپردازیم.

توانگر: رسانه ها مسئله فرهنگ و بیداری اسلامی را در اولویت قرار داده اند

قائم مقام خبرگزاری تازه تاسیس تسنیم نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تعابیر رهبری در خصوص کم کاری های فرهنگی تکان دهنده است، گفت: لازم است رسانه ها مسئله فرهنگ که مظلوم واقع شده است را مورد توجه قرار دهند و به بیداری اسلامی نیز نگاه ویژه ای داشته باشند چراکه مردم مظلوم این کشورها بر عکس دشمنان اسلام هیچ ابزار رسانه ای در اختیار ندارند.

عباس توانگر اظهار داشت: خبرگزاری ها منبع اصلی تولید اخبار برای دیگر رسانه ها هستند و سرعت پوشش اخبار در آنها بسیار قابل توجه است.



وی با اشاره به اینکه ابزار و تجهیزات ما در شرایط جنگ نرم رسانه ها و از جمله خبرگزاری ها هستند، افزود: روزنامه های سراسری کشور حداکثر تا 120 میلیون نسخه تیراژ دارند و اما به دلیل روآوردن مردم به ابزارهای جدید رسانه ای گاهی خبرگزاری تا دو میلیون مخاطب در روز را پوشش می دهند.

قائم مقام خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه باید در مسیر سالم اطلاع رسانی کنیم و نیازمند خبرگزاری های جدید هستیم، بیان داشت: اکنون 80 درصد اخبار کشور از 6 خبرگزاری منعکس می شود که این رسانه ها در کنار خبرگزاری های تازه تاسیس لازم است با سرمایه گذاری در فضای مجازی که ابزار ارتباطی دنیای امروز است از منافع ملت و نظام خود دفاع کنند.

وی با اشاره به اینکه از 18 هزار شبکه ماهواره هزار شبکه آن در ایران رویت می شود که تعداد زیاد آنها به فارسی و یا به همراه زیرنویس است و رسانه ها باید برای مقابله با آنها سرمایه گذاری کنند، بیان داشت: سرمایه گذاری غربی ها برای تاثیرات رسانه ای فوق العاده است و تلاش ما به عنوان یک رسانه تازه تاسیس در کنار دیگر رسانه ها آن است که با تاکید بر ارزش ها نگاهی معتدل و داشته و تضادهای خود را با دشمن پررنگ کنیم .

وی با اشاره به اینکه رسانه ها لازم است نگاه ویژه ای به بیداری اسلامی داشته باشند، بیان داشت: نکته دیگر لزوم توجه ویژه رسانه ها به فرهنگ است چراکه تعابیر رهبری در خصوص فرهنگ تکان دهنده است و بارها گفته اند بخش فرهنگ مظلوم واقع شده و به عنوان اولویت به آن نگاه نشده است که رسانه ها به ویژه خبرگزاری ها باید به این امر نگاه ویژه داشته باشند.