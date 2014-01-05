اشتباهی که به تذکر مدیر ارشاد اصفهان ختم شد/ تفاوت خبرگزاری با «ز» و «ذال»

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه آیین افتتاح دفتر خبرگزاری تسنیم در مجموعه ورزشی علی ‌ابن ابیطالب با حضور نمایندگانی از استانداری اصفهان ،قائم مقام و مدیر عامل خبرگزاری تسنیم و جمعی از خبرنگاران این رسانه و دیگر رسانه ها برگزار شد.

با توجه به اینکه سرپرست خبرگزاری تسنیم در اصفهان پیش از این در خبرگزاری وابسته به شهرداری فعالیت می کرد، پوشش ویژه شهرداری از پذیرایی و اجرا توسط کارکنان این نهاد تا پوشش خبری تصویری کامل این نهاد از نکات جالب این مراسم بود.

نکته قابل توجه در کلیپ ویژه افتتاح خبرگزاری تسنیم در اصفهان، بخش مصاحبه در این کلیپ بود که مسئولان این رسانه با هوشمندی کامل با مسئولان استانی و کشوری شرکت کننده در مراسم ختم استاد علی اکبر پرورش مصاحبه گرفته بودند.

در این مراسم آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان و رجایی رئیس بنیاد شهید اصفهان به همراه نمایندگانی از استانداری و شهرداری و خبرگزاری ها حضور داشتند اما جای مدیران ارشدی که به عنوان مهمان به این مراسم دعوت شده بودند، خالی بود.

قطبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان در بخشی از سخنرانی خود با تذکر این مطلب که خبرگزاری با حرف «ز» صحیح است که در کلیپ ویژه مراسم افتتاحیه این مطلب به اشتباه با حرف «ذ» درج شده بود، گفت: خبرگذاری با حرف «ذ» تنها به معنای قرار دادن خبر بر روی سایت بدون توجه به رسالت مهم خبری است اما خبرگزاری با «ز» به معنای جریان سازی خبری و تاثیر ژرف خبر بر جامعه است.

وی با بیان این مطلب، به نوعی بر این نکته تاکید کرد که خبرگزاری ها به جای رقابت تنگاتنگ برای اینکه اخبار برخی مسئولان را یکی دو دقیقه زودتر بر روی خبرگزاری قرار دهند، به فکر تاثیرگذاری خبری و بیان دردهای مردم به مسئولان باشند و به فرهنگ سازی اجتماع کمک کنند.

یکی از نکات قابل تقدیر این مراسم تقدیر از خانواده شهدای اصفهان بود که در این بخش از خانواده دو تن از شهدای رسانه "سید محمد حسین نواب" خبرنگار کیهان در مناطق جنگی دنیا که در بوسنی به شهادت رسید و از خانواده شهید "مسعود جان نثاری" خبرنگار صدا و سیمای اصفهان، شبکه قرآن و شبکه جوان رادیو نیز تقدیر شد.