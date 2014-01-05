پیشنهاد تعطیلی روز بعد از شهادت امام رضا(ع) در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بخت آزما بعداز ظهر یک شنبه در نشست خبری حمل و نقل دهه آخر صفر اظهار کرد: امسال جمعه روز بعد از شهادت امام رضا بود که برگشت زائران و ترافیک را تسهیل کرد و به نظر می رسد این تجربه ای بود تا مسئولان این روز را در سالهای آینده تعطیل کنند.

وی بیان کرد: در روزهای پایان ماه صفر به دستور فرماندار مشهد اتاق مدیریت بحران تشکیل و توسط دستگاههای مختلف خدمت رسان به زائران نظارت انجام گرفت.

وی یادآور شد: هماهنگی های بین بخشی دلیل ارائه خدمت مطلوب بود و به ویژه در هسته مرکزی شهر سازمان حمل و نقل و ترافیک در این روزها با هماهنگی پلیس راهور ممنوعیت تردد وسایل شخصی را اجرا کرد.

بخت آزما به پاک‌سازی پارک‌های حاشیه‌ای برای راحتی تردد زائران اشاره کرد و گفت:همه پارکینگ های شهر مشهد دراین روزها در آماده باش بودند.

نظارت بر فروش اینترنتی بلیط ها

همچنین دراین نشست خبری رئيس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و خدماتی هوایی و جهانگردی خراسان رضوی اعلام کرد: نظارت ویژه در روزهای آخر صفر توسط این انجمن صنفی انجام گرفت.

سعید ولی‌زاده با تاکید بر نظارت ویژه‌ای بر فروش بلیط و دفاتر مسافرتی افزود: نظارت در پایانه‌های راه‌آهن و فرودگاه نیز انجام شد.

به گفته رئيس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و خدماتی هوایی و جهانگردی خراسان رضوی یکی از مشکلات این صنف را دفاتر اینترنتی دانست که خارج از نرخ مصوب بلیط می فروشند.

ولی زاده گفت:عده‌ای مجوز فروش اینترنتی بلیط را دارند اما برخی بدون مجوز فروش دارند که ضرورت دارد تا با نظارت بر فروش و قیمت بلیط‌ها به زائران بی اطلاع کمک شود.

نظارت جدی بر عملکرد تاکسی ها در مشهد

همچنین معاون بازرسی و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز در این نشست اعلام کرد: به زودی طرح پاکسازی تاکسی ها به صورت جدی اجرا می شود.

محمدحسن محمدپور بیان کرد: نظارت بر تاکسی ها در این ایام با 100 اکیپ بازرسی انجام شد که در 150 گزارش مدرک رانندگان اخذ شد.

وی یادآور شد: 13 هزار و 150 تاکسی در دهه آخر صفر به زائران و مجاوران خدمت رسانی کردند که اتز این تعداد هزار و 150 سرویس از شبکه بی سیم انجام گرفت.

به گفته معاون بازرسی و نظارت تاکسیرانی مشهد 1200 دستگاه تاکسی در مبادی ورودی پایانه‌، راه‌آهن و فرودگاه 55 هزار سرویس را در4 روز انجام دادند.

وی همچنین ازهمکاری 23 هزار تاکسی آژانس برای جابه جایی زائران خبر داد وگفت: امسال با نظارت 200 متصدی خدمت رسانی مستمر تاکسی ها نیز مد نظر قرار گرفت.

امسال بازار سیاه برای خرید بلیط ایجاد نشد

همچنین در این نشست خبری دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری خراسان‌رضوی تصریح کرد: از ایجاد بازار سیاه در خرید و فروش بلیط با اجرای طرح های نظارتی مستمرجلوگیری کردیم.

حسن آسیابان اعلام کرد: 42 شرکت مسافر بری زائران را در این روزها جابه جا کردند که به تفکیک 28 شرکت در پایانه مسافربری امام رضا(ع)، 12 شرکت در پایانه مسافربری معراج، چهار شرکت در پایانه مسافربری راه اندیشه و دو شرکت در پایانه مسافربری کلات فعال بودند.

به گفته دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری خراسان‌رضوی 10 هزار و 600 نفر از طریق اینترنت اقدام به خرید بلیط کردند.

آسیابان همچنین از انجام 4900 بازدید فنی توسط ‌ تیم مدیریت فنی با هماهنگی پلیس راه توسط این انجمن صنفی خبر داد.

دو میلیون و 667 هزار و 515 مسافر در محدوده حرم رضوی جابه جا شدند

همچنین معاون بهره‌برداری اتوبوسرانی مشهد گفت: نزدیک به سه میلیون نفر مسافر در این روزها در محدوده حرم رضوی جابه جا شدند.

هادی خورشاهی با بیان اینکه در مجموع 2 میلیون و 667 هزار و 515 نفر مسافر گفت: روزانه 184 سرویس‌دهی انجام شد که 941 دستگاه دربستی از کل پایانه‌های استان بوده و 109 دستگاه از نهم تا سیزدهم دی ماه از پایانه امام رضا مسافران را جا به جا کردند.

خورشاهی بیان کرد: 47 دستگاه از مرکز شهر به پایانه معراج و 49 دستگاه اتوبوس از پایانه معراج به مرکز شهر خدمت رسانی داشتند..

وی همچنین یادآور شد که بای جابه جای مسافران شهرستانی 52 دستگاه به کمک ناوگان پایانه های مسافر بری مشهد امد.

وی به خدمت رسانی به زائران پیاده درایستگاهای صلواتی اشاره کرد و گفت: 49 اتوبوس رایگاه زائران را ایستگاهها ی صلواتی جا به جا کردند.

به گفته معاون بهره‌برداری اتوبوسرانی مشهد 27 دستگاه اتوبوس نیزدر محدوده حرم مطهر فعال بود و 25 دستگاه زائران را به راه آهن و دو دستگاه مسافران جاده ای را به پایانه معراج منتقل کرد.