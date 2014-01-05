سامانه بارشی از غرب استان وارد هرمزگان می شود/ پیش بینی بارندگی شدید در بستک

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان اعلام کرده است، از یکشنبه شب پوشش ابر و سامانه بارشی از غرب استان هرمزگان وارد این استان می شود و از روز دوشنبه شاهد بارش شدید باران در شهرستان های بستک و پارسیان خواهیم بود.

براساس پیش بینی ها میزان بارندگی در شهر زلزله زده بستک بسیار شدید و بین 10 تا 30 میلی متر طی روزهای دوشنبه و سه شنبه خواهد بود.

همچنین احتمال طغیان رودخانه ها در هرمزگان وجود دارد و به علت متلاطم شدن دریا طی دو روز آینده به شناورهای سبک توصیه می شود از تردد خودداری کنند.

حداقل دمای هوا طی یکشنبه شب در بستک شش درجه است و میان زلزله زدگان بستک که در چادر اسکان یافته اند، نایلون هایی برای در امان ماندن از باران شدید توزیع شده است.