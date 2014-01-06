ارتباط مستقیم کمیسیون حاشیه شهر مشهد با صحن علنی شورا خلاف قانون است

محمد حسین جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیسیون حاشیه شهر مشهد نمی‌تواند به صورت مستقل عمل کند و بی‌تردید ارتباط مستقیم کمیسیون حاشیه شهر با صحن علنی خلاف قوانین و مقررات است.

وی با اشاره به بحرانی شدن وضعیت حاشیه نشینان بیان کرد: حاشیه‌های شهر به صورت یک دفعه ایجاد نشده‌اند بنابراین کار خدمت رسانی به آنان نیز یک پروسه زمان بر و طولانی است.

وی بیان کرد: مشهد با یک میلیون جمعیت حاشیه نشین نیازمند برنامه‌هایی عملی برای مهار مهاجرت ها و ارائه خدمات لازم به این نقاط از شهر است.

این عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: در حال حاضر شورای چهارم در نظر دارد تمام توان خود را برای خدمت رسانی مطلوب به حاشیه نشینان انجام داده و با تمام قوا ساکنان این مناطق را از امکانات لازم بهره مند سازد.

به گفته وی کمیسیون حاشیه شهر مشهد نیز برای انجام اقدامات مختلف و رسیدگی مطلوب به حاشیه نشینان تشکیل شده است.