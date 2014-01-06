به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست عصر روز یکشنبه خود با رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی، مطبوعاتی ایران و مدیرعامل ایرنا، مدیرعامل موسسه ایران، مدیران سردبیران و دبیران با انتقاد از آنچه سیاست‌های سخیف و نادرست رونامه ایران در 4 سال گذشته و لکه‌دارشدن وجهه کارکنان خدوم این روزنامه خواند، تصریح کرد: خوشبختانه امروز روزنامه ایران از متانت برخوردار است.

وزیر ارشاد ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌ها و تلاش‌های این روزنامه گفت: بنده از دهه 70 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز حضور دائمی ام در شورای معاونان این وزارتخانه، در جریان آغاز کار موسسه ایران بوده ام. روزهایی که دکتر وردی نژاد تمام وقت و زمانش را صرف راه اندازی این روزنامه می‌کرد و ما خوشحال از آن بودیم که روزنامه ای با نام ایران منتشر خواهد شد. در آن زمان سیاست‌هایی که تدوین شد که روزنامه را صاحب وزانت کرد و باعث شد این رسانه جایگاه خوبی در سطح جامعه پیدا کند.

جنتی اظهار کرد: متاسفانه در دوره‌های اخیر به خصوص در سه چهار سال گذشته، با انتصاب‌هایی که در روزنامه ایران صورت گرفت و مسائلی که بعد از آن بوجود آمد سبب شد این روزنامه وزین بودن خود را از دست بدهد. با موضع گیری‌های نابجا، سخیف و ناصحیح این دوران کسی اشتیاقی به فعالیت در چنین روزنامه نداشت. اندیشه تعداد اندکی که بر این روزنامه حکومت می‌کردند باعث شد وجهه آدم‌های خدوم این روزنامه لکه دار شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید با سیاست‌های ابلاغ شده و همچنین حضور دوستان بسیارخوب، با تجربه و حرفه ای در مدیریت ایرنا و هیات مدیره موسسه ایران، سبب شد این مجموعه بعد از 5-4 ماه جایگاه خود را به خوبی پیدا کند.

وزیر ارشاد گفت: ما از اول هم تاکید داشتیم و می‌گوییم درست است این روزنامه ارگان دولت است اما قرار نیست بوق دولت باشد و هر کاری که دولت انجام می‌دهد دفاع کند و یا هرجایی که دولت نقصی داشته باشد از کنار آن بگذرد و به آن توجه نکند.

جنتی گفت: اوایل دهه 60 که قانون اصول سیاست‌ها را تدوین می‌کردیم، یکی از مسائلی که درآن قانون آمد این است که صدا و سیما گوش و چشم مردم است؛ بطوری که بتواند نیازها، مسائل و مشکلات را به گوش مسئولان برساند و از آن طرف دیدگاه مسئولان را به سمع و نظر مردم برساند.

وی افزود: روزنامه نیز یک چنین وضعیتی دارد باید علاوه بر منعکس و منتقل کردن دیدگاه مسئولان نظام، وزرا،رئیس جمهوری، سایر دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی به مردم، افکارو دیدگاه مردم را نیز به مسئولان منتقل کند. این یک رسالت حرفه ای روزنامه نگاری است که نباید از کنار آن گذشت و نادیده گرفته شود، بخاطر اینکه بگوییم این ارگان دولت است. اما این خط مشی درروزنامه ایران به خوبی رعایت شده است.

وزیر ارشاد در برخورد با گروه‌ها و احزاب اظهار کرد: این گروه‌ها جریاناتی هستند که می‌بینید ر بعضی از روزنامه ا چگونه برخورد می‌کنند و یک مطلب را بی جهت بزرگ جلوه می‌دهند و ازکنار بعضی مسائل اساسی می‌گذرند آن هم بخاطر دیدگاه‌های خاصی که نسبت به دولت دارند. اما بنده کمتر دیده ام این رویکرد‌ها در روزنامه ایران مطرح شده باشد.

جنتی تصریح کرد: احساس من در جایگاه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که چند سایت و یکی – دوتا روزنامه وجود دارد که اصلا کاری ندارند که ما چه موضعی می‌گیریم آیا حق است یا باطل ! هر موضعی که گرفته شود باید با آن مخالفت کنند. این کار خیلی زشت است و با هیچ یک از ارزشهای ملی و دینی ما سازگار نیست.آن هم بدون اینکه قضاوت و یا فکری در این باره باشد فقط به این دلیل که از طرف ارگان دولتی صادر می‌شود باید درباره آن موضع گرفته شود.

وی گفت: این مخالف خوانی‌ها اگر درحد موضع گیری بود خوب بود بدتراز آن این است که این افراد بیشتر گرایش به تحریف و جعل پیدا کرده اند. بطور مثال خبری که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دکتر روحانی به منزل آقای شجریان رفته است! در حالی که آقای شجریان حدودا یک ماه است که در ایران نیستند و این خبر فقط برای ایجاد جنجال بود و یا مقاله ای که به اسم دکتر روحانی در یکی از رونامه‌های آلمان چاپ شد و بعد ازپیگیری مشخص شد که یکی از همین روزنامه‌های داخلی این کار را انجام داده است.

وزیر ارشاد گفت: امانت داری حرفه ای و رسالت مطبوعاتی که به دوش همه ما است باید به درستی انجام شود. خوشبختانه روزنامه و موسسه ایران به سمت امانت داری در حرکت است. روزنامه‌های دیگری که به این مقوله می‌پردازند همیشه دنبال جنجال سازی‌ها هستند تا فضایی متشنج ایجاد کنند. اما روزنامه ایران از متانت برخوردار است و سعی اش این است که آرامش را در محیط ایجاد کند. اینها کار ارزشمندی است و باید قدر بدانیم و به سمتی پیش برویم که این روزنامه به جایگاه واقعی خودش برسد.

جنتی افزود: دوستان باید همت کنند تا روزنامه ایران روزنامه جامعی باشد و به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زندگی و به مسائل روزمره ای که همه با آن درگیر هستند و احساس نیاز می‌کنند پرداخته شود. باید تلاش کنید تا بتوانیم با اطمینان بتوانیم بگوییم در یک سال آینده شمارگان این روزنامه به دو برابر هم می‌رسد و روزنامه ایران به جایگاه خوبی دست پیدا خواهد کرد. همچنین مشکلات به ارث رسیده از گذشته در مسائل بودجه ای و نیروی انسانی روزنامه به تدریج حل وفصل خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گزارش‌های رسمی دولت گذشته به ویژه در زمینه اقتصادی دروغ بوده است و اقتصاد دستوری جریان داشت که بدهی‌های فراوانی برای تمام نهاد‌ها باقی گذاشت.

وی ضمن بیان این نکته که «به به همین دلیل تا مدتی در زمینه اقتصادی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم» در همین حال تصریح کرد که با کارهای فرهنگی می‌توانیم نشاط اجتماعی ایجاد کنیم. تمام تلاش ما با وجود سنگ اندازی برخی جریان‌های سیاسی برای جلوگیری از پیشرفت کارها این است که به این بخش نیروی تازه ای ببخشیم.

جنتی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته در زمینه کتاب و سینما در چند ماهه اخیر تاکید کرد: در زمان حاضر هیچگونه فیلم توقیفی نداریم. اگر فیلمی اکران نمی‌شود به دلیل اختلاف کارگردان وتهیه کننده و یا مسائل دیگر است.

به گفته جنتی موضوعات دیگری چون ندادن مجوز انتشار کتاب به دلیل نام نویسنده یا انتشاراتی نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشت سرگذشته شده است.

محمد خدادی، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و رئیس هیات مدیره موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در شروع این نشست ، ضمن خیر مقدم به علی جنتی گفت: در دولت تدبیروامید سیاست ،خط مشی،انتصاب و حمایت وزیر ارشاد سبب شد امروزمحصولی که در عرصه رسانه ای کشور نقش تاثیر گذار خود را تقویت کرده است بتواند رویکرد جدیدی ارائه کند و این محصول نتیجه زحمات، تدبیر و سیاست‌هایی آقای جنتی و آقای روغنی‌ها است.

وی افزود: از آقای روغنی‌ها و همکاران موسسه ایران سپاسگزارم که با کمک و حمایت خود باعث شدند این موسسه در دوران بسیارسخت، در مسیر شکوفایی حرکت کند و به رونق و جایگاه اصلی خودش بازگردد.

رییس هیات مدیره روزنامه ایران ادامه داد: هر شهروند ایرانی که روزنامه ایران را می‌خواند یا می‌بیند در حقیقت انتظاری که از این روزنامه دارد را بر آورده شده می‌بیند چون به جایگاه اصلی خود بازگشته است.

وی افزود: مردم به خاطر نام این روزنامه که ایران است حقی دارند و نسبت این اسم با محتوایش، که نماد ایران اسلامی و در حقیقت جمهوری اسلامی ایران و کارگزاران نظام است که این اتفاق افتاده و روز به روز تقویت می‌شود.

محمد تقی روغنی‌ها مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران نیز ضمن تشکر از حضور آقای جنتی در این موسسه گفت: این دیدار نخستین دیدار از مجموعه‌های وابسته به ارشاد است و بیانگر توجه ایشان به روزنامه ایران است.

وی افزود : لازم می‌دانم از حسن نیت و سعه صدر آقای جنتی درمدت زمان 5 ماه که مدیریت این موسسه را برعهده دارم تشکر ویژه داشته باشم زیرا همواره خواسته‌ها، مسائل وسفارش‌هایی داشته ایم که مورد نظرشان بوده است.

روغنی‌ها در همین حال تصریح کرد که وزارت ارشاد با وجود بیشترین نزدیکی اش با مجموعه ما هیچگونه توقعی از این حوزه نداشته و درمقابل هدایت و راهنمایی شخص وزیر بوده که از این سعه صدر و بلند نظری ایشان سپاسگزاری می‌کنم.

جنتی در مدت حضور سه ساعته خود در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ضمن شرکت در جلسه هیات مدیره این موسسه از بخش‌های مختلف روزنامه‌های ایران، ایران ورزشی، ایران دیلی، ایران سپید، الوفاق و شبکه ایران نیز دیدن کرد.