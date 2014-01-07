جانباختگان حادثه کهریزک در نوبت احراز شهادت

حجت الاسلام سيد محمد علي شهيدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خبر اينكه رئيس جمهور دستور داده تا سه كشته حوادث سال 88 را شهيد محسوب كنيد گفت: آقاي رئيس جمهور به من دستور ندادند ولي اين موضوع پيش از اين از سوي خانواده اين افراد در دولت قبل درخواست شد و حتي پذيرفته شد ولي بعد از مدتي دوباره عنوان شهادت حذف شد و خانواده ها اعتراض كردند.

وي افزود: بر اساس درخواست اين خانواده ها به دستور من پرونده اين افراد به كميته احراز شهادت بنياد شهيد رفته كه آنجا هم شرايط خاصي دارد ولي هنوز نتيجه اين كميته گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پي حوادث ایام فتنه تعدادي از شهروندان جان خود را از دست دادند كه از سوي بنياد شهيد به عنوان شهيد محسوب شدند كه مي توان به نام هاي شهيدان حسین غلام‌کبیری، یعقوب بروایه، ناصر امیر‌نژاد، حسام حنیفه‌‌‌ی، مسعود خسروی دوست‌محمد، مصطفی غنیان، میثم عبادی، سجاد قائد‌رحمتی، علیرضا افتخاری، محرم چگینی، محمد‌حسین فیض، داوود صدری، سعید عباسی، عباس دیسناد، علی فتحعلیان، حمید حسین بیک عراقی، فاطمه سمسارپور، فاطمه رجب‌پور چوکامی، سرور برومند، بهمن جنابی، رامین رمضانی، سجاد سبزعلی پور و حسین طوفان‌پور ‌اشاره كرد.

البته در همان سالها خانواده ساير قربانيان مانند محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از محمود احمدي نژاد درخواست كردند تا فرزندانشان جزو شهدا محسوب شوند ولي اين اقدام به نتيجه نرسيد.