۱۶ دی ۱۳۹۲، ۹:۵۸

تشکیل شورای حقوقی دانشگاه آزاد/ بازنگری تمام مقررات و آیین نامه های دانشگاه

سرپرست اداره كل امور حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي از تشكيل شوراي حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي با دستور رئیس این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا مصدق در این باره، گفت: با دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، شورايي تحت عنوان شورای حقوقي و تطبيق مقررات با تركيب برخي معاونان دانشگاه و حقوقدانان مسلط به امور دانشگاهي تشكيل شد.

وی افزود: اين شورا موظف است علاوه بر تنقیح و بازنگری قوانین و مقررات دانشگاه، تا پايان سال جاري از ميان تمام ضوابط، مقررات و بخشنامه هاي پراكنده دانشگاه آزاد اسلامي، مجموعه مقررات استخدامي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي را تدوين و به صورت مجلد منتشر كند.

سرپرست اداره كل امور حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي، اظهار داشت: اين مجموعه قوانين با حضور معاونت هاي مختلف مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و به تصويب شوراي مذکور مي رسد.

وي همچنين از تشكيل جلسه اي به منظور بررسي آيين نامه شوراي حقوقي و تطبيق مقررات خبر داد و گفت: در اين جلسه كه صبح امروز با حضور اعضاي اصلي برگزار شد، برخي از بندهاي آيين نامه شوراي مذكور مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت.

مصدق در پايان افزود: تشكيل كميته تخصصي تدوين مقررات، يكي دیگر از مصوبات جلسه امروز بود.

