تشکیل شورای حقوقی دانشگاه آزاد/ بازنگری تمام مقررات و آیین نامه های دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا مصدق در این باره، گفت: با دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، شورايي تحت عنوان شورای حقوقي و تطبيق مقررات با تركيب برخي معاونان دانشگاه و حقوقدانان مسلط به امور دانشگاهي تشكيل شد.

وی افزود: اين شورا موظف است علاوه بر تنقیح و بازنگری قوانین و مقررات دانشگاه، تا پايان سال جاري از ميان تمام ضوابط، مقررات و بخشنامه هاي پراكنده دانشگاه آزاد اسلامي، مجموعه مقررات استخدامي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي را تدوين و به صورت مجلد منتشر كند.

سرپرست اداره كل امور حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي، اظهار داشت: اين مجموعه قوانين با حضور معاونت هاي مختلف مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و به تصويب شوراي مذکور مي رسد.

وي همچنين از تشكيل جلسه اي به منظور بررسي آيين نامه شوراي حقوقي و تطبيق مقررات خبر داد و گفت: در اين جلسه كه صبح امروز با حضور اعضاي اصلي برگزار شد، برخي از بندهاي آيين نامه شوراي مذكور مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت.

مصدق در پايان افزود: تشكيل كميته تخصصي تدوين مقررات، يكي دیگر از مصوبات جلسه امروز بود.