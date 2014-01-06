سامانه اعتباری اسنادی ریالی عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: پس از بحران مالی 2008، بانکهای مرکزی، محورهایی را در دستور کار خود قرار دادند که از مهمترین آنها دغدغه حفظ ارزش پولی، کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی کشور بوده است.

وی، یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی را مدیریت بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ذکر و تصریح کرد: هم اکنون 20 میلیارد تراکنش در شبکه های برخط بانکداری الکترونیکی در کشور مدیریت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جهش های آماری در شبکه های الکترونیکی نظام های پرداخت بانکی در کشور اعلام کرد که حجم تراکنش های بانکداری الکترونیک به شکل بی سابقه ای رو به افزایش است.

وی ادامه داد: بخش بزرگی از ترافیک شبکه الکترونیکی بانکی مربوط به بخش هایی است که هیچ ارزش افزوده ای ندارد و با سایر روش ها می توان از ترافیک آنها کاست و با خدمات برداشت مستقیم می توان بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را به صورت برون خط مدیریت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که در فاز بعدی فعالیت شبکه شاپرک وضعیت پایانه ها ساماندهی شده و پایان اتلاف منابع کشور را در این زمینه شاهد باشیم. بانکها ملزم هستند که خود را با این شبکه تطبیق داده و از رقابت در بخش پایانه های پرداخت دست بردارند.

سیف گفت: سامانه اعتباری اسنادی ریالی عملیاتی شده و با پوشش ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی گسترش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن سامانه چکاوک، پردازش چک های بین بانکی، انتشار اوراق گواهی سپرده الکترونیکی و ... باید جزو برنامه های ضروری نظام بانکی کشور باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنرانی خود از ترسیم نقشه راه 1400 بانک مرکزی خبر داد و گفت: بر این اساس تحول در محصولات و مسیرهای خدمات بانکی را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است پیش از آغاز مراسم همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت از کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران رونمایی شد که در این کتاب خاطرات 39 تن از مسئولان و مدیران فعلی و سابق ارشد بانک مرکزی مطرح شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم نیز خاطرنشان کرد: باید از تجربیات بانک مرکزی، از طریق انتشار این گونه کتاب ها استفاده کرد و از تاریخ پر فراز و نشیب این بانک از طریق عقلانیت به نحو مطلوبی بهره برداری نمود.